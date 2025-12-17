MPRO participa de cerimônia para aquisição de prédio do futuro Hospital Universitário Municipal

Publicada em 17/12/2025 às 11h43
O Ministério Público de Rondônia (MPRO), por meio do promotor de Justiça Julian Imthon Farago, participou da cerimônia de assinatura do contrato para a compra do prédio onde funcionará o Hospital Universitário Municipal, nesta terça-feira (16/12), em Porto Velho. A aquisição foi feita pela Prefeitura da capital para instalar o hospital, que será público e atenderá pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A cerimônia contou com a participação do ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
O coordenador do Grupo de Atuação Especial Cível e de Defesa dos Direitos Humanos, da Cidadania, do Consumidor, das Crianças, Adolescentes e Jovens e da Saúde (Gaeciv), promotor de Justiça Julian Imthon Farago, destacou a relevância da obtenção do hospital. “Cumprimento todas as instituições e autoridades envolvidas, pois essa conquista é fruto de um esforço coletivo. A aquisição do Hospital Universitário Municipal representa um avanço significativo para a saúde pública. O ponto mais relevante, que merece ser destacado, é justamente a união de forças: uma ação conjunta que reuniu órgãos das esferas federal, estadual e municipal", disse Farago.
O imóvel comprado – antigo Hospital das Clínicas – dará lugar ao Hospital Municipal Universitário, que terá 150 leitos. O funcionamento está previsto para o segundo semestre de 2026. O projeto é resultado de parceria entre a Prefeitura e a Universidade Federal de Rondônia (Unir), com apoio da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), que tem experiência na gestão de hospitais universitários. A unidade terá função assistencial e será usada para formar profissionais de saúde, como médicos e enfermeiros, além de servir como espaço para pesquisa e prática clínica.
