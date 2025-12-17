Estudantes de medicina celebram chegada do Hospital Municipal Universitário em Porto Velho

Publicada em 17/12/2025 às 11h46
A implantação do Hospital Municipal Universitário (HMU) marca um avanço para a saúde pública de Porto Velho e para o ensino superior em Rondônia. A unidade ampliará o acesso da população a serviços de média e alta complexidade pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ao mesmo tempo em que oferecerá estrutura adequada para ensino, pesquisa e prática profissional dos estudantes da Universidade Federal de Rondônia (UNIR).
Com perfil universitário, o HMU será integrado à rede municipal e administrado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), em parceria com a UNIR. A iniciativa fortalece a articulação entre assistência, pesquisa e formação, atendendo uma demanda antiga por espaços adequados para estágios, internato e práticas clínicas.
SONHO REALIZADO
“É com muita alegria que a gente recebe essa notícia, que é fruto de uma luta de muitos anos. Agora, com o acordo com a prefeitura, teremos o nosso Hospital Universitário, que vai transformar a vivência no campo dos estágios. Estaremos mais preparados, e estou na expectativa de fazer parte dessa história”, afirmou o estudante Mateus Nery, do 4º período de medicina.
Para a acadêmica Monique Bispo, também do 4º período, o HMU representa mais segurança e qualidade na formação. “É uma conquista importante para a universidade e para os estudantes. Quando soubemos da notícia, foi uma comemoração geral. Sabemos que a realidade do curso muda a partir de agora. Já sonho em atuar no novo hospital e agradeço à prefeitura por essa aquisição”, destacou.
IMPACTOS PARA A POPULAÇÃO
A previsão é que o hospital entre em funcionamento no segundo semestre de 2026, com possibilidade de expansão para até 200 leitos. A compra do Hospital das Clínicas representa um investimento de R$ 39,3 milhões. A unidade atenderá moradores de Porto Velho e de outros municípios, tornando-se referência regional e fortalecendo a formação de profissionais da saúde.
O prefeito Léo Moraes ressaltou que o HMU atende uma demanda histórica do município. “O hospital não resolve todas as necessidades da capital, mas reduz impactos importantes na rede. Para os estudantes da UNIR, representa a concretização de um pedido antigo e a oportunidade de uma formação mais completa e alinhada às necessidades da população.”
A reitora da UNIR, Marília Pimentel, reforçou a importância da parceria. “Com esse hospital, a UNIR consolida a formação dos futuros profissionais de medicina e enfermagem e cria condições para ampliar vagas e implantar novos cursos na área da saúde, aproximando a educação superior do cuidado à população.”
