Crianças do Cosme e Damião vivem momento de acolhimento no Parque da Cidade

Publicada em 17/12/2025 às 11h36
A biomédica Josiele Costa carrega no olhar a mistura de força e esperança que acompanha sua rotina nos últimos anos. Mãe de Miguel Samuel, de 3 anos, ela viu a vida mudar após o filho sofrer um afogamento, ter uma parada cardíaca e ficar com sequelas neurológicas. Desde então, cada estímulo fora do ambiente hospitalar passou a ter um significado ainda maior.
“É tudo muito recente. Ele era uma criança sem sequela nenhuma. Eu penso que é importante pro desenvolvimento dele, reconhecer o ambiente, ouvir vozes diferentes. A família tá fora, mas conversar com ele, trazer pra um lugar assim, ajuda muito. Por isso achei interessante trazê-lo”.
Foi com esse cuidado que, na noite desta terça-feira (16), o Parque da Cidade recebeu crianças do Hospital Infantil Cosme e Damião em uma ação especial. Seis crianças participaram da atividade, todas acompanhadas por equipes de saúde durante todo o percurso. Cada detalhe foi pensado com responsabilidade, sempre respeitando os limites e a segurança de cada paciente, com liberação médica no local.
O espaço ganhou um clima acolhedor com a iluminação especial, imagens projetadas nas árvores, túnel iluminado, decoração natalina e a possibilidade de entrada no domo, além do contato com outros visitantes do parque. Para muitas famílias, foi a primeira vez em meses que os filhos puderam sair do ambiente hospitalar.
Para a médica pediatra e diretora técnica do Hospital Cosme e Damião, Sabrina Ruzzene, momentos como esse fazem diferença no tratamento. “É extremamente importante sair um pouquinho do ambiente hospitalar, ver as luzes, vivenciar essa normalidade que, às vezes, a gente esquece. Ver a carinha de felicidade das crianças e das famílias mostra o quanto isso faz bem pra eles”.
Nesta primeira etapa, participaram seis crianças em situação crônica. Segundo a chefe de Gabinete da Emdur, Alessandra Xavier, toda a estrutura foi preparada para garantir acolhimento e segurança.
“A gente preparou um momento todo especial para que elas se sintam acolhidas e amadas. Elas vêm acompanhadas de enfermeiros, com toda a estrutura necessária. Vão fazer um tour pelo parque, conhecer a iluminação, a árvore de Natal de pix led, passar pela casa do Papai Noel e outras atrações. O Natal traz esse espírito de acolhimento, e é isso que queremos proporcionar para elas”.
Entre as famílias, o sentimento era de gratidão. Eduarda de Souza, caixa de farmácia e mãe de Apollo Pietro, de apenas 7 meses e há três meses internado, se emocionou ao ver o filho fora do hospital.
“Eu achei muito interessante, gostei muito. Depois de tanto tempo dentro do hospital, ver as luzes, essa mágica do Natal, é importante. Eles se sentem mais amados, sentem a diferença. É muito importante”.
A programação continua
Na próxima quinta-feira (18), cerca de 50 crianças hospitalizadas devem visitar o Parque da Cidade, participar de um tour pela decoração natalina e acompanhar o show temático de Frozen, ampliando ainda mais esse momento de alegria fora do ambiente hospitalar.
