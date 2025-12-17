Prefeitura inicia diálogo com escolas de samba para retomada dos desfiles em Porto Velho

Publicada em 17/12/2025 às 11h53
Após anos de espera, a Prefeitura de Porto Velho deu um passo importante para a valorização da cultura popular ao se reunir com representantes das escolas de samba do município. O encontro, conduzido pela Fundação Cultural do Município (Funcultural), marcou o início do diálogo para a retomada dos desfiles carnavalescos na capital, reacendendo a esperança das agremiações e das comunidades envolvidas.
A reunião foi coordenada por Emerson Barros Garcia, gerente da Divisão de Ação Cultural (DAC), e por Vanderlei Pereira Souza da Silva, diretor do Departamento de Desenvolvimento de Cultura (DDC). Segundo os gestores, este foi o primeiro encontro formal com as escolas de samba, reconhecidas como patrimônio imaterial do estado de Rondônia, com foco no planejamento e na organização do retorno dos desfiles aos circuitos tradicionais.
De acordo com a Funcultural, a atual gestão municipal assumiu o compromisso de apoiar as diretrizes necessárias para a realização do Carnaval, respeitando a história das agremiações e garantindo um processo planejado, responsável e construído em conjunto. As datas e demais definições oficiais ainda serão divulgadas após a conclusão da minuta de decreto que será submetida à aprovação do prefeito.
Para Ana Lúcia Barroso, presidente da Liga das Escolas de Samba do Estado de Rondônia (Lieser), o momento representa um marco para a cultura local. “Para a gente é um momento muito especial, porque representa o resgate dos desfiles. Ficamos muito tempo sem realizar esse evento e agora sentimos que nossa causa está sendo acolhida. Esse diálogo com a Funcultural e com a Prefeitura traz segurança para que o desfile volte a acontecer”, destacou.
Também participaram da reunião Alberto Rodrigues, vice-presidente da Lieser e presidente da Escola de Samba São João Batista; Reginaldo Cardoso, diretor de Carnaval da Escola de Samba Asfaltão; e Waldomiro Filho, presidente da Escola de Samba Império. Os representantes ressaltaram o clima positivo do encontro e a importância do apoio institucional para fortalecer o trabalho desenvolvido há décadas pelas escolas.
A retomada do Carnaval representa não apenas a preservação das tradições culturais da cidade, mas também um estímulo direto à economia criativa. Costureiras, músicos, artistas, carnavalescos e dezenas de famílias que vivem do fazer cultural são impactados positivamente com o retorno dos desfiles, que movimentam bairros inteiros e reforçam a identidade de Porto Velho.
