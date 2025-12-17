Seminário Estadual de Educação e Relações Étnico-Raciais acontece nesta quinta, 18, e sexta-feira, 19, em Porto Velho

Publicada em 17/12/2025 às 12h02
O governo de Rondônia promove, nos dias 18 e 19 de dezembro, o Seminário Estadual de Educação e Relações Étnico-Raciais “Educar para Reparar”, em um hotel localizado na Avenida Governador Jorge Teixeira, nº 491, Bairro Nossa Senhora das Graças, em Porto Velho. O evento é a primeira iniciativa institucional voltada exclusivamente à pauta quilombola no âmbito educacional.
O seminário, realizado pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio da Coordenadoria de Modalidades e Diversidade da Educação (CMDE) e da Gerência de Educação Escolar Indígena, Quilombola e do Campo (GEEIQC), reunirá coordenadores pedagógicos, gestores, professores, pesquisadores, lideranças quilombolas e representantes de órgãos como o Ministério da Educação, Ministério Público Federal (MPF), Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), universidades e entidades da sociedade civil.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o seminário reforça o compromisso do estado com a justiça social e o enfrentamento das desigualdades históricas. “A educação é uma das ferramentas mais poderosas para transformar realidades. Ao promovermos um seminário com foco na equidade racial, ampliamos as políticas públicas que respeitam a diversidade, valorizam as comunidades quilombolas e fortalecemos uma educação mais justa e inclusiva em Rondônia”, salientou.
A secretária de Estado da Educação, Albaniza Batista de Oliveira, ressaltou que o evento representa um avanço significativo para a rede estadual de ensino. “Educar para reparar significa ir além do conteúdo em sala de aula. É rever práticas pedagógicas, fortalecer a formação dos professores e garantir que nossas escolas sejam espaços de pertencimento, respeito e valorização das identidades. Este seminário consolida o compromisso da gestão estadual com uma educação antirracista, equitativa e socialmente responsável.”
TEMÁTICA
Com o tema “Educar para Reparar”, o seminário propõe reflexões sobre o papel da educação no enfrentamento do racismo estrutural, na valorização das identidades negras e quilombolas e na construção de práticas pedagógicas antirracistas. A iniciativa está alinhada à legislação vigente, como as Leis nº 10.639/03 e nº 11.645/08, à Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais Quilombolas (PNDQT) e às diretrizes atualizadas da Educação Escolar Quilombola.
PROGRAMAÇÃO
A abertura oficial acontece no dia 18 de dezembro, às 18h, com a presença de autoridades, lideranças quilombolas, profissionais da educação e representantes de instituições parceiras. No dia 19, a programação segue com o Eixo Formativo 2: Gestão, currículo e práticas pedagógicas de reparação e equidade racial, com atividades ao longo de todo o dia. A programação contará com momentos teóricos e práticos, promovendo escuta, diálogo e construção coletiva.
