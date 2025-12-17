Ação leva atualização cadastral a São Carlos e garante acesso de pescadores ao Auxílio Defeso

Publicada em 17/12/2025 às 11h49
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Inclusão e Assistência Social (Semias), realizou na terça-feira (16) uma ação do Cadastro Único no distrito de São Carlos para atender pescadores artesanais que precisam incluir ou atualizar seus dados antes de solicitar o Auxílio Defeso.
O mutirão teve como foco trabalhadores que dependem da pesca para sustento da família e ficam impedidos de exercer a atividade durante o período de defeso. Além da atualização cadastral, as equipes repassaram orientações sobre a documentação necessária e reforçaram a importância de manter as informações atualizadas para evitar pendências no acesso ao benefício.
Moradora do distrito, dona Nágila, que integra uma família de pescadores, agradeceu o atendimento recebido. “Primeiramente, agradecemos a presença de todos vocês aqui. Para nós pescadores, beneficiários do Bolsa Família e aposentados, essa ação ajudou muito, pois estávamos preocupados com essa situação.”
O Auxílio Defeso garante apoio financeiro aos pescadores artesanais durante a suspensão da atividade, prevista em lei para preservação das espécies.
Cronograma das próximas ações
18 e 19/12 – Distrito de Calama
20/12 – Distrito de Demarcação
