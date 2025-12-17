Ezequiel Neiva garante recursos para ampliar acesso à água no campo em Nova Mamoré

Publicada em 17/12/2025 às 10h55
A Associação de Desenvolvimento Agrícola e Ambiental de Produtores e Produtoras Rurais da Linha 23 e Entorno (Asprol) foi contemplada com um investimento de R$ 353 mil para a aquisição de uma perfuratriz roto pneumática. O recurso já foi depositado na conta da associação e será destinado à compra do equipamento, que irá fortalecer a infraestrutura hídrica da região e beneficiar diretamente os produtores rurais.
A iniciativa atende a uma solicitação do ex-vereador Zé Carlos. De acordo com o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), o investimento representa um avanço para o fortalecimento da agricultura familiar. “Esse investimento vai fortalecer a agricultura familiar, garantindo acesso à água de forma mais eficiente e sustentável”, destacou o parlamentar
Com a chegada da perfuratriz, os produtores da Linha 23 e região poderão ampliar suas atividades agrícolas, aumentar a produtividade e garantir maior segurança hídrica. O equipamento será fundamental para a perfuração de poços, assegurando abastecimento de água para a produção e para o consumo das famílias do campo.
Ezequiel Neiva também agradeceu o apoio do governo de Rondônia. “Agradeço ao governador Marcos Rocha (União Brasil), pela parceria e pelo constante apoio ao nosso mandato, possibilitando um trabalho sólido em prol da infraestrutura e dos produtores rurais”, afirmou.
O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) ressaltou a atuação do deputado estadual junto ao setor produtivo. “Ezequiel Neiva tem desempenhado um papel fundamental junto aos produtores rurais. A atenção dedicada a cada agricultor e às associações demonstra o compromisso com o bem-estar e o desenvolvimento do campo”, pontuou.
Além do ex-vereador Zé Carlos, a ação conta com o apoio dos vereadores Adalto Ferreira, Jair da 29 e Toinho Barroso, bem como do secretário municipal de Agricultura de Nova Mamoré, Abílio Baiano, fortalecendo o trabalho conjunto em prol do desenvolvimento rural do município.
