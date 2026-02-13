Eyder Brasil capacita mais de 700 jovens através de suas emendas parlamentares e impulsiona oportunidades de renda

Publicada em 13/02/2026 às 11h21
O deputado estadual viabilizou a capacitação de mais de 700 jovens por meio de cursos profissionalizantes realizados em parceria com a Associação Evolução, com formações em áreas como manutenção de ar-condicionado, agente de portaria, manicure e pedicure, designer de sobrancelhas, extensão de cílios, atendente de farmácia e Libras para atendimento. Além dessas qualificações, a ação contou também com o apoio do Instituto Indesp, responsável pelo curso de vigilantes, ampliando as oportunidades de inserção no mercado de trabalho e geração de renda para os participantes.
“Capacitação abre portas e muda realidades. Quando alguém tem oportunidade de aprender uma profissão, ganha independência, sustenta a família e constrói um futuro melhor”, afirmou o deputado.
O impacto social ultrapassa os participantes diretos. A estimativa aponta alcance indireto de cerca de 2 mil pessoas e aproximadamente 1.200 famílias beneficiadas nas comunidades atendidas, resultado que contribui para melhoria da qualidade de vida e apresenta potencial de transformação social duradoura.
