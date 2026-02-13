Polícia Civil orienta sobre o uso do SEI na Prefeitura de PVH

Publicada em 13/02/2026 às 11h47
Com objetivo de reduzir o fluxo e consumo de papel na gestão da prefeitura de Porto Velho, servidores da Secretaria Municipal de Integração e Ação Social (Semias) participaram, na manhã desta quinta-feira (12), de um curso de capacitação para a operacionalização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI).
Para a realização da capacitação, houve o apoio institucional da Polícia Civil do Estado de Rondônia (PC/RO), responsável pela condução das aulas, em razão da ampla experiência de seus servidores no manuseio da ferramenta.
Desenvolvido no ano de 2009 para atender, inicialmente, os servidores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), em Porto Alegre (RS), o sistema SEI rapidamente passou a ser utilizado como referência na tramitação de processos administrativos no setor público, sendo atualmente adotado por órgãos em todo o país.
Para Clóvis Henrique, a ação trará benefícios diretos à população, que poderá contar com servidores mais capacitados e atendimento mais célere
Com a substituição do trâmite físico pelo sistema SEI, é possível gerar economia significativa aos cofres públicos, reduzindo gastos com papel, combustível, logística e outros custos operacionais. A expectativa é que, ao longo dos próximos anos, a Prefeitura de Porto Velho alcance economia de milhões de reais com a implantação definitiva do sistema.
De acordo com o gerente da Semias, Clóvis Henrique, além da Polícia Civil, a ação conta com a integração da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação e Pesquisa (SMTI) e trará benefícios diretos à população, que poderá contar com servidores mais capacitados e atendimento mais célere.
“No ano de 2025, o prefeito Léo Moraes determinou a substituição do papel pelo sistema SEI, e nossa intenção é qualificar todos os servidores da Semias, tanto os que atuam no perímetro urbano quanto os que residem nos distritos”, afirmou Clóvis Henrique.
Marcelo Silva disse que o SEI já faz parte da rotina diária da Polícia Civil
Para o diretor da Divisão Técnica do Departamento de Tecnologia da PC/RO, Marcelo Silva, o SEI já faz parte da rotina diária da Polícia Civil, o que garante maior domínio e expertise no uso da ferramenta.
“Essa parceria possibilita que a Polícia Civil compartilhe seu conhecimento com os servidores da prefeitura. Contamos com inspetores que possuem notório saber no sistema, que formam policiais e agora estão transmitindo essas técnicas com excelência”, destacou Marcelo Silva.
O curso é intensivo, com duração aproximada de duas horas, e segue até esta sexta-feira (13).
Comentários
Seja o primeiro a comentar!