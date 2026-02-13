Projeto Construindo Campeões: Dia do Atleta é celebrado com histórias de inspiração

Publicada em 13/02/2026 às 11h32
Atleta do programa Construindo Campeões da Prefeitura de Porto Velho, executado pela Secretaria Municipal de Esporte, Turismo e Lazer (Semtel), a trajetória da ginasta July Maciel é um exemplo de perseverança, talento, dedicação e do quanto as políticas públicas de incentivo ao esporte geram impacto positivo na vida de muitas pessoas e ajudam a transformar histórias.
Em nome dela, a Prefeitura celebra o Dia do Atleta, comemorado em 10 de fevereiro e enaltece todos aqueles que, com dedicação e esforço, transformam sonhos em conquistas. “Em nome do prefeito Léo Moraes, reafirmamos o nosso compromisso de apoiar e incentivar o esporte em todas as modalidades, como já estamos fazendo por meio do Projeto Construindo Campeões”, afirmou o titular da Semtel, Paulo Moraes Júnior.
July iniciou sua jornada na ginástica ritmica em 2018, aos 10 anos, após se encantar com a modalidade ao assistir a um vídeo na internet. Entretanto, foi participando de um projeto na Praça CEU, na zona Leste da cidade que deu seus primeiros passos na modalidade.
As coisas se complicaram com a pandemia em 2020, mas July se manteve focada no seu propósito e participava de treinos virtuis, mesmo diante das limitações impostas pelo coronavírus. Com a retomada dos treinos presenciais, a atleta decidiu ingressar na ginástica aeróbica, em busca de novos desafios.
“Treinei ginástica aeróbica até 2021, mas em 2022, perdi o interesse. Não queria mais treinar e não tinha alguém que me motivasse. Não me sentia disposta a treinar de maneira alguma. A professora tentou me convencer, inclusive com a possibilidade de viajar, mas eu não desejava competir”, recorda.
Em 2023, July ganhou motivação e retornou aos treinos, após conversar com a professora Francimeire Lavareda, também dedidiu competir. No mesmo ano, ela conquistou o primeiro lugar no campeonato nacional, em Florianópolis (SC).
No ano seguinte também subiu ao lugar mais alto do pódio no campeonato nacional em Aracaju (SE). No mesmo ano, em Brasília (DF), também no campeonato nacional de ginástica aeróbica, conquistou o segundo lugar. Além desses resultados, obteve o primeiro lugar no torneio estadual de ginástica rítmica em Rondônia.
MAIOR DESAFIO
Na busca pela carreira profissional, July reconhece que seu maior desafio é manter a constância. Como todo atleta, enfrenta dias de cansaço e hesitação, mas entende que a disciplina é indispensável para alcançar bons resultados. Sempre contou com o apoio incondicional da família, especialmente da mãe, que a acompanha em treinos e apresentações.
Agora, como acadêmica de Educação Física e estagiária da Semtel, as responsabilidades de July aumentaram. Ela atua na Vila Olímpica Chiquilito Erse, contribuindo diretamente para o projeto que a acolheu e possibilitou seus melhores resultados.
Por conta disso, acredita que sua maior dificuldade neste ano será conciliar o trabalho, os estudos e a rotina de treinos, mas mantém o foco e a determinação para superar os desafios.
“Terei uma turma pela tarde e um outro trabalho no período vespertino, o que me levará a treinar pela manhã, trabalhar à tarde e frequentar a faculdade todas as noites. Essa rotina poderá ser um pouco exaustiva, mas buscarei manter o ritmo para obter melhores resultados este ano”, afirmou.
A atleta avalia sua evolução de forma positiva, destacando a importância do suporte oferecido pelo projeto, que conta com acompanhamento de nutricionista, psicóloga e fisioterapeuta, entre outros profissionais. A equipe multidisciplinar tem sido fundamental para seu desenvolvimento físico e emocional, o que fortalece sua confiança e melhor desempenho nas competições.
“O apoio deles é extremamente importante, pois sabemos que podemos contar com eles para o que precisarmos. É fundamental ter esse suporte, algo que nem sempre era disponível anteriormente. Hoje, felizmente, temos esse apoio para todas as modalidades”.
Na condição de estagiária na Semtel, July tem a oportunidade de contribuir e acompanhar de perto o impacto social do projeto Construindo Campeões, que oferece acesso gratuito a diversas modalidades esportivas para crianças e adolescentes.
Com polos distribuídos em diferentes regiões da cidade e estrutura adequada disponibilizada pela Prefeitura de Porto Velho, a iniciativa garante oportunidades a jovens em situação de vulnerabilidade social, projetando-os para novos sonhos e realizações.
July é responsável por uma turma com 33 meninas, com treinos às segundas e quartas-feiras, das 14h às 16h. Para ela, essa é uma oportunidade de compartilhar o conhecimento adquirido ao longo de sua formação e inspirar novas gerações.
As crianças têm acesso aos equipamentos que são disponibilizados pela professora durante os treinos. Acredito que o projeto proporciona aos participantes acesso a algo que antes seria impossível, e já disponibiliza todos os recursos necessários para o bom desenvolvimento de novos talentos”, completou.
PRÓXIMOS OBJETIVOS
Além dos títulos nacionais, July acumula conquistas estaduais representando Rondônia em competições com atletas de todo o país. Entre seus próximos objetivos está a disputa do Campeonato Brasileiro, especialmente na ginástica rítmica, considerada um dos maiores desafios da modalidade.
MOTIVO DE ORGULHO
Professora e treinadora de July e de várias outras meninas, Francimeire Lavareda se orgulha do talento da aluna e também pelo fato da atleta está trilhando o mesmo caminho, treinando outras meninas.
Disse que quando a aluna concluiu o ensino médio, sugeriu que cursasse Educação Física, devido a grande necessidade de profissionais na área. Hoje, July é acadêmica e estagiária, e neste ano inicia sua atuação como professora de ginástica rítmica, tendo sua própria turma.
"Ela está trilhando seu caminho como profissional, acadêmica e atleta. É motivo de grande orgulho para mim e para todos que a incentivaram e apoiam."
Francimeire acrescentou que July serve de inspiração para novos atletas e se destaca como professora e profissional. Após uma breve pausa, retornou ao esporte motivada pelo desejo de evoluir, tornando-se referência na ginástica rondoniense e representante das atletas na federação estadual.
“Sua trajetória demonstra crescimento constante, contribuindo para o esporte em Rondônia e inspirando outras atletas”.
