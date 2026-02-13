Publicada em 13/02/2026 às 09h30
O roteiro da partida no Biancão pela 5ª rodada, nos jogos de ida se repetiu no Aluízio Ferreira, o Ji-Paraná voltou a vencer o Rondoniense com gol nos acréscimos, aos 50 minutos Wembley cobrando falta da intermediária acertando um chute forte, a bola desviou na barreira e morreu mansamente no canto direiro do goleiro Marlon, gol bastante comemorado pelo time, comissão técnica do Ji-Paraná, e claro pela pequena torcida do Galo da BR presente no Aluízio Ferreira.
Com a vitória o Ji-Paraná soma 19 pontos na liderança do campeonato e mantém a distância de 5 pontos para Guaporé e Gazin Porto Velho, ambos com 14 pontos. Ao vencer o Rondoniense o Jipa abriu 12 pontos de vantagem para o Barcelona, quinto colocado com 7 pontos, e com 5 jogos pela frente, caso vença todos o Índio do Norte pode somar 22 pontos. Por isso matematicamente nessa rodada o Ji-Paraná não garantiu a classificação para as finais do Rondoniense Sicredi 2026 de forma antecipada, mas uma vitória do Gazin Porto Velho diante do Barcelona, garante o Galo da BR nas semi finais da competição.
Na tabela do Rondoniense Sicredi 2026 o Ji-Paraná é o líder invicto e sem tomar nenhum gol com 16 pontos, Guaporé e Gazin Porto Velho com 14 pontos e o Rondoniense aparece com 10 pontos fechando o G4, em quinto o Barcelona com 7 pontos, Genus com 2 pontos e o lanterna União Cacoalense com apenas 1 ponto.
Na próxima rodada do Rondoniense Sicredi 2026, com jogos válidos pela 9ª rodada, O União Cacoalense recebe no sábado o Guaporé no Aglair Tonelli às 19h30, também no sábado o Gazin Porto Velho enfrenta o Barcelona às 16h e no domingo fechando a rodada Sport Genus e Rondoniense às 17h30 no Aluízio Ferreira. O líder Ji-Paraná folga na rodada.
