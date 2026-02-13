PS UNIR 2026 divulga resultado da manifestação de interesse e 1ª chamada de matrículas para cursos do 1º semestre

Publicada em 13/02/2026 às 11h10
A Universidade Federal de Rondônia (UNIR) divulgou nesta quinta-feira (12) o resultado da manifestação de interesse - que contém os nomes dos candidatos aprovados no Processo Seletivo UNIR 2026 - e a lista da 1ª chamada para matrícula nos cursos com ingresso no primeiro semestre letivo deste ano (2026.1).
Os candidatos que optaram por continuar concorrendo às vagas ofertadas pela Universidade manifestaram interesse por meio do sistema eletrônico. O resultado apresenta a relação dos aprovados em cada curso, dentro do número de vagas disponíveis, respeitada a ordem de classificação.
O resultado também inclui a convocação em primeira chamada para matrícula dos candidatos aprovados, bem como a convocação para participação nas bancas de heteroidentificação, validação e verificação, destinada aos candidatos classificados nas modalidades de cotas e ações afirmativas.
Situação dos candidatos
O resultado da manifestação de interesse para os cursos com ingresso no 1º semestre letivo indica a situação aprovado para os candidatos aptos a seguir para a etapa de matrícula em primeira chamada, em todas as modalidades de concorrência — ações afirmativas, cotas e ampla concorrência. A aprovação nesta etapa, no entanto, não garante matrícula automática.
Para efetivar o ingresso na Universidade, é obrigatório acompanhar as convocações, cumprir os prazos estabelecidos no cronograma e atender a todas as exigências previstas no edital.
Aprovados e lista de espera
Estar aprovado no resultado da manifestação de interesse do PS UNIR 2026 significa que o candidato obteve pontuação suficiente para figurar na lista de selecionados dentro do número de vagas ofertadas para o curso, modalidade e tipo de concorrência escolhidos.
Os candidatos que permanecem em lista de espera deverão aguardar o surgimento de novas vagas, que podem ocorrer em decorrência de desistências ou do não comparecimento de candidatos convocados nas chamadas anteriores, sempre respeitada a ordem de classificação.
1ª Chamada para matrícula
A convocação para matrícula dos aprovados nos cursos com ingresso no primeiro semestre letivo (2026.1) foi publicada nesta quinta-feira, dia 12, (acesse aqui). As matrículas serão realizadas exclusivamente de forma on-line (neste link), no período de 13 a 19 de fevereiro de 2026, conforme o cronograma oficial atualizado do PS UNIR 2026.
Todos os documentos e etapas do PS UNIR 2026 podem ser acessados aqui.
Sou UNIR
Mais informações sobre o Processo Seletivo UNIR 2026, bem como orientações sobre a matrícula, podem ser obtidas junto ao Serviço de Orientação ao Usuário (SOU UNIR), pelo e-mail [email protected] ou pelo WhatsApp (69) 2182-2016.
