Aos 93 anos, Ary Fontoura surge de biquíni em vídeo e diverte seguidores

Publicada em 13/02/2026 às 11h13
O ator Ary Fontoura, de 93 anos, voltou a chamar atenção nas redes sociais ao publicar um vídeo bem-humorado na manhã desta sexta-feira (13). No registro, ele aparece vestindo um biquíni verde e entra na brincadeira de um áudio que viralizou recentemente.
A dublagem usada no vídeo é da influenciadora Patrícia Ramos, que diz: “Dica para você manter o foco: chegou da academia, bota o biquíni. 'Ai, Patrícia, eu treino de manhã'. Bota o biquíni para você ver bem o que vai comer de pós-reino”.
Ary aproveitou o momento para ironizar a situação e comentou na legenda: “Só que não ficou bom”.
Intérprete de Quinzinho na novela Êta Mundo Melhor!, exibida pela TV Globo, o ator recebeu uma série de comentários carinhosos dos seguidores. Entre as reações, internautas elogiaram o bom humor e a disposição do veterano. “Pode comer o que quiser de pós-treino, ficou ótimo”, escreveu uma usuária. Outra comentou: “Gente, não existe uma pessoa tão interessante, criativa e descente. Adoro”. Também houve quem resumisse: “Minha alegria diária” e “Você é demais”.
O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes, reforçando a imagem do ator como uma das figuras mais queridas e bem-humoradas da internet.
