Após BBB 26, Sol Vega faz carta aberta a Michael Jackson

Dias depois de deixar o Big Brother Brasil 26, a atriz Sol Vega reapareceu nas redes sociais com uma mensagem direcionada a um ídolo da música pop. Em vídeo divulgado nesta quinta-feira (12), ela leu uma “carta aberta” dedicada a Michael Jackson, relembrando um dos momentos mais marcantes de sua trajetória no reality.
A artista mencionou sua participação na quarta edição do programa, quando interpretou “We Are the World” dentro da casa. Ao iniciar o desabafo, declarou: “Talvez você não saiba, mas nós marcamos gerações juntos”. Em seguida, relembrou o cenário da apresentação: “Era só eu, uma gaiola e a nossa música. Falo ‘nossa’ porque eu decidi cantar com o meu jeitinho. E foi isso que tornou tudo tão especial.”
Sol também recordou o apelido que recebeu na época. “Dessa vez, Michael, eu te escrevo essa carta aberta para contar que as coisas não saíram como eu desejei… Eu achei que eu fosse viver um sonho de um jeitinho diferente”, afirmou, fazendo referência à experiência mais recente no programa.
Encerrando o vídeo, a atriz destacou que pretende seguir em frente após a saída do reality. “a vida continua” e “a música vive em sua alma”. “Aqui fora, a minha voz vai continuar ecoando”, concluiu.
