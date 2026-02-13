Cantora Simony é processada por hospital por dívida de R$ 22 mil

Publicada em 13/02/2026 às 11h21
A cantora Simony passou a responder a um processo judicial movido pela Rede D’Or São Luiz, segundo informações divulgadas pela imprensa. A ação trata da cobrança de um valor que ultrapassa R$ 20 mil, relacionado a um atendimento médico realizado em 2021.
Conforme consta nos autos, a unidade hospitalar ingressou com uma ação monitória solicitando o pagamento de R$ 22.825,20. O montante, de acordo com a instituição, corresponde a despesas referentes a um atendimento de emergência, incluindo procedimento médico, com valores já atualizados.
A rede afirma que, antes de recorrer ao Judiciário, tentou resolver a situação de forma administrativa, realizando contatos extrajudiciais com a artista, mas não teria obtido retorno.
Diante da ausência de acordo, a empresa pede que a Justiça determine a expedição de mandado para que o pagamento seja efetuado. Até o momento, Simony não se manifestou publicamente sobre o processo.
