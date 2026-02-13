Mulheres vítimas de violência podem contar com apoio da Prefeitura de Porto Velho

Publicada em 13/02/2026 às 11h45
A violência doméstica é um problema que adoece e prejudica toda a sociedade. Trata-se de um mal que destrói famílias e gera um ciclo de agressividade que precisa ser combatido por meio de ações constantes e da presença ativa do poder público.
Buscando frear os índices alarmantes de violência, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulheres, vem promovendo e apoiando medidas voltadas ao acolhimento, à educação e à prevenção desses crimes.
A assistência social com foco no desenvolvimento profissional das mulheres vítimas de violência doméstica é uma das frentes de atuação. A iniciativa oferece oportunidades para que elas se libertem da vulnerabilidade financeira por meio de cursos de capacitação e geração de renda.
Coordenadoria com Você, é um grupo no WhatsApp que funciona como rede de apoio
Outra medida voltada à aproximação entre essas mulheres e o poder público é o canal “Coordenadoria com Você”, um grupo no WhatsApp que funciona como rede de apoio, com foco em informação, segurança e acolhimento em momentos de vulnerabilidade.
Para a coordenadora de Políticas Públicas para as Mulheres, Anne Cleyane, essa rede de apoio é fundamental para garantir direitos, fortalecer a confiança e proporcionar novas perspectivas para mulheres em situação de violência doméstica.
“A rede de apoio é muito importante, pois muitas mulheres, por medo, acabam não denunciando a violência. Por isso realizamos feiras mensais que geram renda e incentivam a independência. Nosso grupo também é um espaço seguro para acolher e orientar essas mulheres”, destacou Anne Cleyane.
É importante frisar que, ao sofrer qualquer tipo de violência doméstica, a mulher pode registrar Boletim de Ocorrência e buscar apoio imediato da equipe multiprofissional disponível no Centro de Referência da Mulher (CRAM).
A violência contra a mulher é crime. As denúncias podem ser feitas pelo telefone 180, da Central de Atendimento à Mulher, que funciona 24 horas por dia, de forma gratuita e sigilosa, garantindo orientação e encaminhamento às vítimas.
