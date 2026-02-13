Publicada em 13/02/2026 às 11h56
Investimentos voltados à educação, à saúde e ao setor produtivo rural vêm sendo direcionados ao município de Rolim de Moura por meio de ações articuladas entre o deputado estadual Jean Mendonça e a administração municipal. Os recursos contemplam diferentes frentes e somam R$ 1,62 milhão em emendas parlamentares já destinadas ao município.
Na área da saúde, foi destinada emenda no valor de R$ 1 milhão para a realização de cirurgias eletivas. A medida tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimento e contribuir para a redução da demanda reprimida por procedimentos.
Já no campo educacional, R$ 620 mil foram viabilizados para a ampliação da Escola Neusa Santos de Oliveira. Com a iniciativa, busca-se proporcionar melhores condições estruturais para o processo de ensino e aprendizagem dos estudantes atendidos pela unidade.
O apoio também alcança o setor agrícola, com a entrega de implementos destinados a associações rurais do município, além do incentivo à realização da EXPOAGRO. As ações ocorrem em parceria com a prefeitura local, comandada pelo prefeito Aldo Júlio, e, segundo o parlamentar, fazem parte de um conjunto de iniciativas voltadas ao fortalecimento das políticas públicas no município.
