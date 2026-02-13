Pedágio mais caro do país bancará via para gigantes do agro; direita silencia sobre Toffoli no caso Master

Publicada em 13/02/2026 às 10h16
A sexta-feira 13 é um dia de sorte ou de azar?
CARO LEITOR, curiosamente, a sexta-feira 13 há muito tempo desperta medo, receio e curiosidade em diferentes culturas no mundo, inclusive no Brasil. Para algumas pessoas, o dia é como qualquer outro. Para outras pessoas, a sexta-feira se associa simbolicamente à má sorte, azar, mistério e presságios negativos. A base negativa da sexta-feira 13 se compara aos 12 meses do ano, 12 signos do zodíaco, 12 apóstolos e 12 horas no relógio. Dessa forma, o 13 surge como algo que “passa do ponto”, quebrando o padrão harmônico em relação ao 12. Por sua vez, existem muitas narrativas associando o 13 à desgraça, traição ou desfecho trágico. Além disso, alguns estudiosos mencionam mitos nórdicos em que o 13º Deus, em um banquete, provocou caos e morte. Assim, a sexta-feira 13 reforça a imagem negativa do número em contos, tradições e muitas pessoas passaram a enxergar a coincidência da data e do dia da semana como um dia com peso desfavorável. Contudo, a sexta-feira 13 abre a semana de carnaval e políticos transformam a folia em espaço de convivência política.
Historicamente
No Brasil, o número 13 é o número de urna do Partido dos Trabalhadores (PT) e é historicamente associado ao presidente Lula (PT-SP) em todas as suas campanhas presidenciais. O número 13 representa o partido, a força política do Lula e a identidade de suas campanhas.
Associado
O Partido dos Trabalhadores (PT), com o número 13 na urna, pode ser associado a ideias de justiça social, solidariedade, aplicabilidade de políticas de inclusão social e combate à pobreza. Nas redes sociais e materiais de campanha eleitoral, o “13” é utilizado para mobilizar a militância, mobilizadores e simpatizantes.
Sorte
O presidente Lula (PT-SP) já declarou que o 13 é o seu número de sorte. Com esse número, ele ganhou três campanhas presidenciais e poderá ganhar a reeleição para presidente da República, ou seja, um quarto mandato presidencial.
Carnaval
Falando em campanhas, o presidente Lula (PT-SP) vai maratonar no carnaval. Ele participa hoje (13) do desfile do Galo da Madrugada em Recife (PE). No sábado (14) de carnaval, Lula segue para Salvador e, do camarote oficial, assiste aos desfiles dos blocos carnavalescos no circuito Campo Grande.
Homenageado
No domingo (15), o presidente Lula (PT-SP) assiste ao desfile das escolas de samba no Sambódromo no Rio de Janeiro. Lula será homenageado pelo samba-enredo da escola de samba Acadêmicos de Niterói. Na segunda-feira (16), Lula retorna a Brasília e na terça-feira, ele segue para uma viagem internacional à Índia e à Coreia do Sul. Inclusive, a homenagem a Lula foi alvo de ação da oposição no âmbito do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), a corte eleitoral rejeitou.
Toffoli
O relatório da Polícia Federal em relação ao banco Master diz que encontrou conversas entre o ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), e o dono do banco, Daniel Vorcaro. Diante do fato, Toffoli deixou a relatoria do caso Master.
Pergunta
Em relação ao caso do banco Master, eu pergunto: Por que a direita e a extrema-direita estão silenciadas no caso Master e não fazem barulho pedindo o impeachment do ministro Dias Toffoli, do STF (Supremo Tribunal Federal), como fazem com o ministro Alexandre de Moraes, também do STF?
Pedágio I
A cobrança de pedágios na BR-364 estava suspensa desde o dia 29 de janeiro por decisão judicial, foi restabelecida na quarta-feira (11), por ordem do desembargador Pablo Zuniga Dourado, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), atendendo pedido da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres).
Pedágio II
Ao analisar o recurso da ANTT, o desembargador federal do TRF-1, Pablo Zuniga Dourado, entendeu que, neste momento inicial do processo, há elementos para manter a autorização da agência reguladora e permitir a continuidade da cobrança do pedágio.
Esquecer
A Bancada Federal torce para que o carnaval faça a população esquecer a polêmica envolvendo o alto valor dos pedágios para transitar na BR-364, definidos pela Concessionária Nova 364 com aval da ANTT. Mas o carnaval passa e a cobrança do pedágio será lembrada no bolso dos usuários durante os 365 dias do ano.
Compensação
Esse colunista participou da audiência pública realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, em Porto Velho, para a apresentação do Expresso Porto e abertura à participação popular do projeto. Os representantes da Concessionária Nova 364 afirmaram que as obras da Expresso Porto são fruto de uma compensação por explorar a BR-364.
Enganar
Não existe almoço grátis e os técnicos da Concessionária Nova 364 querem enganar a quem com esse discurso das obras da Expresso Porto como compensação? A obra será custeada pelo contribuinte pagando o pedágio mais caro do país e, para atender exclusivamente, a dois grupos empresariais do Mato Grosso, ou seja, a Maggi e Bunge, ambas têm porto particular nas margens do rio Madeira e a Expresso Porto Ligará a BR-364 aos portos.
Audiência
Com coragem, o deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) promove audiência pública para debater a concessão da BR-364 no próximo dia 02 de março, às 14:30h, no Plenário da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALERO). A audiência servirá para discutir a concessão da rodovia em voga, a implantação do pedágio eletrônico e os efeitos econômicos e sociais para a população, os municípios e o setor produtivo no âmbito estadual.
Denunciando
O vice-prefeito de Cacoal, Tony Pablo (PL), subiu um vídeo nas redes sociais denunciando o governo do estado, em especial, a SESAU, por não repassar os recursos financeiros para garantir o serviço de hemodiálise para os pacientes na capital do Café. Pablo dá o tom de como se comportará quando assumir a Prefeitura de Cacoal com o afastamento do prefeito Adailton Fúria (PSD) para disputar o governo.
Falta
O vídeo nas redes sociais do vice-prefeito de Cacoal, Tony Pablo (PL), denuncia a falta de repasse financeiro desde o mês de outubro do ano passado por parte do governo do estado, em especial, a SESAU, para custear o tratamento de hemodiálise aos pacientes no município de Cacoal. Inclusive, deixando faltar o médico vascular e insumos, como fístulas.
Motivadas
A denúncia do vice-prefeito, Tony Pablo (PL), em relação à falta de repasse de recursos para a saúde de Cacoal, cai no colo do governador Coronel Marcos Rocha (PSD), o mais novo aliado do prefeito de Cacoal, Adailton Fúria (PSD), apoiado por Rocha na disputa ao governo nas próximas eleições de outubro. Segundo aliados do prefeito Fúria, as críticas de Pablo são motivadas por ser aliado do senador Marcos Rogério (PL), também pré-candidato a governador e adversário político de Rocha e Fúria.
Assumiu
Recentemente, o governo do estado, por meio da SESAU, assumiu a gestão do Hospital Regional de Vilhena (HRV), antes realizada pela prefeitura municipal, que transformou aquela unidade hospitalar em referência de qualidade em atendimento e instalações físicas no âmbito estadual.
Atraso
Contudo, desde que assumiu a gestão do Hospital Regional de Vilhena (HRV), a SESAU tem atrasado o repasse financeiro para a Santa Casa Chavantes, responsável pela administração do HRV. O atraso compromete a prestação de serviço em saúde com qualidade e afeta a imagem do governo, em especial, a imagem do governador Coronel Marcos Rocha (PSD), mediante as críticas deferidas pela população.
Referência
O vereador de Vilhena, médico Celso Machado (PL), que preside a Câmara Municipal de Vilhena, dispara críticas constantes à gestão municipal em saúde. Tais críticas são como se existisse cabelo em casca de ovo e atingem diretamente os profissionais de saúde, esses valorosos servidores que tornaram a saúde de Vilhena em referência de qualidade no âmbito estadual.
Sério
Falando sério, mesmo com a máxima de que o ano só começa no Brasil depois do carnaval, muitos congressistas iniciam seu enredo eleitoral já em meio a fantasias, adereços e purpurina. Anualmente, sambas-enredo, marchinhas de carnaval e agremiações carnavalescas transformam a maior festa popular em tribuna para elogiar, ironizar, satirizar e criticar políticos, governos e, com humor, chamar atenção da sociedade brasileira para diversas pautas de interesse social e ambiental.
Comentários
Ricardo Cesar de Oliveira Aquino 13/02/2026 - 13:11
O 13 representa a maior desgraça do Brasil, o PT.
Prezado Herbert, A DIREITA ESTA TRABALHANDO E MUITO, PARA MOSTRAR AOS BRASILEIROS O TAMANHO DO ROMBO NO INSS E NO BANCO MASTER. O QUE NOS DIZ SOBRE O PT E A ESQUERDA NÃO ASSINAR A CPMI? A DIREITA INVESTIDA E A ESQUERDA TENTA ESCONDER, PROTEGER OS CRIMINOSOS