Com apoio municipal, Porto Fla Urubuzada garante carnaval seguro e organizado

"Uma vez Flamengo, sempre Flamengo!", foi sob o coro do hino mais famoso do país que o desfile do Porto Fla Urubuzada tomou conta de Porto Velho. Em uma celebração que uniu o fervor da torcida à leveza da folia, o bloco garantiu um espaço amplo e organizado para os foliões. Com uma estrutura planejada para o bem-estar de todos, a organização permitiu que o público aproveitasse o desfile com tranquilidade e muita animação.
À medida que os acordes subiam, a temperatura da festa acompanhava o entusiasmo da massa. O que se viu foi a tradução exata da energia rondoniense: foliões celebrando a identidade local em um ambiente democrático, fortalecido pelo suporte do comércio da região, que garantiu o atendimento impecável a quem foi prestigiar o espetáculo.
Com suas cores rubro-negras, o bloco é o ponto de encontro oficial para quem busca diversão aliada à boa vizinhança. O otimismo da diretoria reflete o sucesso de um planejamento focado na integração e na paixão do torcedor.
"Estamos com uma expectativa excelente. O convite está aberto para que a nação rubro-negra e todos os apaixonados pela folia venham construir essa festa linda conosco. É momento de união na avenida!", contou animado Domingos Tavares, presidente do bloco.
Mais do que música e movimento, o desfile se consolidou como uma vitrine para a criatividade e a autoestima. A presença de profissionais que transformam a estética em arte elevou o brilho da noite, reforçando que o Carnaval é, acima de tudo, uma celebração do belo e do convívio social.
"Prestigiar esse momento cultural é essencial. Como trabalho com a arte de elevar a beleza das pessoas, ver essa explosão de cores e felicidade é gratificante. Estamos aqui para confraternizar e mostrar o potencial criativo da nossa gente", afirmou a artista Tainá Monique.
