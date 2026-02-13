Brasileirão com emoção e mudanças; Paulistão 2026; Tabelinha Rondoniense...

Publicada em 13/02/2026 às 09h30
Terceira rodada do Brasileirão termina com emoção e mudanças no topo. Paulistão 2026: última rodada define classificados e rebaixado. No Tabelinha: estadual, Copa Genus e motocross são destaques.
Timão vence, Flu ganha clássico e Palmeiras assume liderança. Nove clubes brigam por quatro vagas e cinco lutam contra a queda.
Brasileirão - A 3ª rodada do Brasileirão terminou com jogos decisivos. O Corinthians venceu o até então 100% Bragantino por 2 a 0 e conquistou a primeira vitória. O Fluminense bateu o Botafogo por 1 a 0 no Maracanã e segue invicto. Já o Palmeiras superou o Internacional por 3 a 1 e assumiu a liderança pelo saldo de gols. O Athletico-PR venceu o Santos por 2 a 1 nos acréscimos e subiu na tabela. Na quarta, São Paulo e Bahia também venceram e seguem no topo.
Paulistão - A primeira fase do Paulistão 2026 terminará no domingo (15), às 19h30, com decisões em jogo. Novorizontino, Palmeiras, RB Bragantino e Portuguesa já estão nas quartas. Outras quatro vagas seguem abertas, com nove times na disputa.
Na parte de baixo, a Ponte Preta já caiu, e cinco equipes tentam evitar a última vaga do rebaixamento. O Velo Clube vive a situação mais delicada, enquanto o Noroeste depende só de si para escapar.
Tabelinha Rondoniense
Guaporé goleia, Gazin vence e Genus segue em crise no Rondoniense. Cerejeiras conquista título na Super Copa Genus Sub-11. Guajará-Mirim abre temporada do Motocross em Rondônia.
Rondoniense - A 8ª rodada do Rondoniense Série A mudou o cenário da competição. No Cassolão, o Guaporé atropelou o Barcelona por 3 a 0, com gols de Daniel Felipe, Diego e Marquinhos, e segue na briga pela liderança, com 14 pontos.
Na capital, o Gazin Porto Velho venceu o Genus por 1 a 0, gol de Ruan Costa no fim. O Gazin é 3º com 14 pontos, enquanto o Genus segue sem vencer e afundado na parte de baixo da tabela.
Copa Genus – Cerejeiras brilhou na 24ª Super Copa Genus de Futebol. A ADTFC conquistou o título da categoria Sub-11 na competição realizada em Porto Velho, entre 6 e 8 de fevereiro. A equipe Brazuca ficou com o vice-campeonato. O torneio reuniu mais de 200 equipes e cerca de 5 mil atletas do Norte do país, consolidando-se como uma das principais vitrines do futebol de base da região.
Motocross - A temporada 2026 do motocross em Rondônia começará nos dias 28 e 1º, em Guajará-Mirim, com a 1ª etapa do Regional Norte. As provas serão realizadas na Pista de Kart, com entrada gratuita. A programação inicia sábado (28) às 14h e segue no domingo a partir das 9h, reunindo pilotos de várias categorias. O evento marca a abertura oficial do calendário do esporte no Estado.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!