Luana Piovani critica Luciano Huck após vídeo com Virginia Fonseca: “vendidaço”

Uma publicação de Luciano Huck ao lado de Virginia Fonseca provocou reação imediata de Luana Piovani nesta quinta-feira (12). O vídeo foi gravado nos bastidores do Domingão com Huck, onde Virginia participou como convidada.
Nos Stories do Instagram, Luana comentou o conteúdo de forma crítica. "Nossa! Que texto bom, engraçado e criativo...só que não. Eu gostava dele quando ele era só um abastado e inteligente, mas aí, pra variar, pirou na ganância, 'vendidaço'. Já ela... LA ELA", escreveu.
O registro publicado por Huck mostrava um momento descontraído com a influenciadora antes da atração ir ao ar. Virginia, que atualmente ocupa o posto de rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio, participou do programa para se apresentar com os ritmistas da agremiação e falar sobre a rotina familiar, além de comentar episódios que repercutiram nas redes sociais.
A manifestação de Luana rapidamente repercutiu na internet, gerando debate entre seguidores sobre a crítica direcionada ao apresentador e à influenciadora.
