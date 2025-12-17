Polícia Civil deflagra a segunda fase da Operação Império da Lei em Nova Mamoré

Publicada em 17/12/2025 às 09h15
A Polícia Civil de Rondônia deflagrou, por meio da Delegacia de Nova Mamoré, a segunda fase da Operação Império da Lei, na segunda-feira (15), ação que seguiu pela madrugada do dia 16. A nova etapa dá continuidade às investigações iniciadas na primeira fase, realizada em 17/10, quando 12 pessoas foram presas por envolvimento com um grupo de faccionados que atua na região.
Entenda o caso:
Com o avanço das investigações, foram cumpridos mais 07 mandados de prisão preventiva. Durante as diligências no Distrito de Nova Dimensão, os policiais prenderam W.V.S.S., que estava com uma pistola Glock calibre 9mm, pertencente à Polícia Civil do Mato Grosso. A apreensão da arma demonstra o nível de organização e periculosidade do grupo investigado.
Também tiveram mandados de prisão cumpridos os investigados W.M.C., A.P. da S.M., A.R.P.L.R., P.R. da S.S., A.P.M. e E.G.A., todos apontados como integrantes do mesmo núcleo criminoso, investigado por organização criminosa, tráfico de drogas, corrupção de menores e homicídios em Nova Mamoré.
A segunda fase da Operação Império da Lei evidencia a continuidade do trabalho investigativo da Polícia Civil de Rondônia no enfrentamento às organizações criminosas que atuam na região. As ações reforçam a atuação integrada e permanente da Polícia Civil no combate ao crime, com foco na repressão qualificada e na preservação da segurança da população.
