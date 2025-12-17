Datena passa por cirurgia cardíaca e faz alerta sobre cuidados com a saúde

Publicada em 17/12/2025 às 10h14
O apresentador José Luiz Datena, de 68 anos, passou por um procedimento cardíaco nesta terça-feira (17), em São Paulo, após enfrentar complicações relacionadas ao diabetes, doença que ele trata há vários anos. A informação foi divulgada pelo próprio comunicador em um vídeo publicado nas redes sociais, no qual atualizou o público sobre seu estado de saúde.
Na gravação, Datena explicou que a intervenção envolveu a desobstrução de artérias do coração e que o quadro era considerado delicado antes do procedimento. Segundo ele, a cirurgia foi realizada com sucesso e trouxe alívio imediato. O apresentador afirmou que o procedimento havia sido concluído pouco antes da publicação do vídeo.
Durante o depoimento, Datena aproveitou para fazer um alerta aos seguidores, especialmente às pessoas diagnosticadas com diabetes. Ele destacou a importância do acompanhamento médico constante e da realização de exames periódicos como forma de prevenção e controle da doença.
O jornalista também agradeceu à equipe médica responsável pelo atendimento no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, citando o cardiologista Roberto Kalil Filho, que acompanhou o procedimento.
Ao encerrar a mensagem, Datena desejou boas festas ao público e reforçou a importância dos cuidados com a saúde não apenas para o bem-estar individual, mas também para a família. Segundo ele, preservar a própria saúde é uma forma de cuidar das próximas gerações.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!