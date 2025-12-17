Publicada em 17/12/2025 às 11h21
María Corina Machado, a principal opositora do regime Maduro, deixou Oslo, afirmou nesta quarta-feira (17) um integrante de seu entorno. Corina Machado recebeu o prêmio Nobel da Paz na semana passada na capital norueguesa. A equipe dela não confirmou qual seu novo destino.
"Ela já não está na cidade de Oslo”, afirmou Pedro Urruchurtu Noselli em sua conta no X, porém sem especificar também quando isso ocorreu.
"Ela está bem e, nestes dias, está cumprindo consultas médicas com um especialista, visando a sua pronta e total recuperação", completou Noselli, em referência à vértebra que Machado fraturou em sua fuga da Venezuela.
Contatada pelo g1, a equipe de María Corina Machado confirmou que a opositora deixou a capital norueguesa e que não fará mais comentários sobre o assunto.
Corina Machado afirmou na semana passada que retornará à Venezuela, porém não falou quando, e disse também que sente ser mais útil atualmente na luta contra o regime Maduro em Oslo. Ela recebeu diversos convites de líderes europeus nos últimos dias, porém não havia compartilhado planos para novos destinos.
Na semana passada, a líder da oposição desafiou novamente o regime Maduro ao escapar da Venezuela, onde vivia escondida desde meados de 2024, para ir a Oslo receber em mãos o Prêmio Nobel da Paz. Ela era proibida de deixar o país. Corina Machado foi laureada em outubro por sua luta contra pela democracia e pelos direitos humanos na Venezuela.
A fuga de Corina Machado da Venezuela foi perigosa, extremamente complexa e meticulosamente planejada por uma empresa privada dos EUA. A ação teve elementos cinematográficos, como um disfarce com peruca, passagens tensas por postos policiais, e trechos de barco e de avião.
