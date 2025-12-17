“Estão te fazendo de bobo”, canta Eduardo Costa ao comentar polêmica entre Zezé e SBT

Publicada em 17/12/2025 às 10h40
Sem conceder entrevistas, Eduardo Costa optou por se manifestar de forma indireta sobre a controvérsia envolvendo Zezé Di Camargo e o SBT. O cantor lançou uma música inédita nas redes sociais, inspirada na repercussão do caso, transformando a discussão em letra e melodia. As informações são do portal Leo Dias.
No vídeo publicado nesta terça-feira (16), Eduardo aparece cantando versos que funcionam como um recado ao colega sertanejo. Ao longo da canção, ele relembra experiências pessoais e afirma que já se envolveu em embates motivados por política, mas que o aprendizado veio com o tempo. “Eu também um dia já errei, discuti e já briguei defendendo esses caras”, diz um dos trechos.
A composição traz um tom de advertência ao abordar decisões tomadas no calor da emoção. Em outro momento, o cantor alerta: “Para, reflete, e não ponha sua mão no fogo, pois estão te fazendo de bobo e a sua conta vai chegar, pode esperar”, sugerindo que posicionamentos impulsivos podem gerar consequências futuras.
A música também amplia o debate ao abordar o cenário político nacional. Eduardo Costa menciona problemas estruturais do país, como pobreza, falta de saúde e educação, e critica a polarização. “No congresso não se faz progresso”, canta, ao apontar que disputas políticas acabam dividindo a sociedade e até famílias inteiras.
Em diversos versos, o cantor reforça a ideia de que, enquanto há confrontos entre lideranças, a população sofre os impactos. A letra repete expressões como “sobra circo e falta pão” e afirma que a política tem provocado separações e conflitos familiares.
A canção foi interpretada por seguidores como uma resposta direta ao momento vivido por Zezé Di Camargo, embora Eduardo Costa não cite nomes. A iniciativa rapidamente repercutiu nas redes sociais, somando-se ao debate que envolve artistas, política e posicionamentos públicos.
