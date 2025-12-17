“Eu detesto ser hipócrita”, afirma Felipe Simas ao explicar silêncio sobre a fé

Publicada em 17/12/2025 às 10h28
Felipe Simas revelou que a decisão de tornar pública sua fé evangélica foi tomada apenas após um longo período de reflexão pessoal. Atualmente no elenco da novela Dona de Mim, da TV Globo, o ator contou que preferiu o silêncio por anos para evitar contradições entre discurso e prática. As declarações foram dadas em entrevista à revista Quem.
Embora tenha se convertido em 2015, logo depois de atuar em Malhação, Simas optou por não falar sobre o tema naquele momento. Segundo ele, a escolha foi consciente e baseada em experiências observadas ao longo do tempo. “Eu detesto ser hipócrita, detesto ser incoerente”, afirmou, ao explicar por que não quis anunciar a conversão de forma imediata.
O ator relatou que sempre percebeu casos de pessoas que assumiam a fé rapidamente, mas se afastavam pouco tempo depois. Esse cenário reforçou sua cautela. Para Simas, assumir publicamente uma crença exige responsabilidade e maturidade. Ao recordar quando sentiu que estava preparado, descreveu o sentimento de forma direta: “Senti algo no meu coração”.
A mudança aconteceu anos mais tarde, durante outro trabalho na televisão. Enquanto integrava o elenco da série Segunda Chamada, ele recebeu um convite que marcou esse processo. “Eu recebi um convite, na época em que eu tava fazendo Segunda Chamada, para ir ao talk show do Fragali, pastor da Nova Igreja aqui no Rio”, contou. Até então, a fé nunca havia sido tema de entrevistas ou posicionamentos públicos.
Para Simas, o convite representou uma sinalização clara de que o momento havia chegado. “Senti que aquele momento era uma abertura que eu tinha”, explicou. Ele destacou que não se tratou de estratégia profissional ou pressão externa, mas de uma decisão pessoal amadurecida ao longo dos anos.
Ao falar sobre a relação entre espiritualidade e atuação, o ator afirmou que não vê incompatibilidade entre as duas áreas. “Eu não estou aqui para quebrar a cabeça de ninguém e colocar o que eu acredito. Mas se eu puder dialogar com você, ótimo”, disse. Ele também avaliou que parte do receio inicial estava ligado a uma dificuldade própria de comunicação. “Não houve preconceito, houve uma falha de comunicação minha”, reconheceu.
Hoje, Felipe Simas afirma que a transparência trouxe efeitos positivos. “Quanto mais me abro, mais receptivas as pessoas ficam ao diálogo. Eu não sou o dono da verdade, pelo contrário. É por isso que eu preciso de Cristo”, declarou.
Com o passar do tempo, o ator passou a entender que a fé não o distancia da profissão. Para ele, valores como escuta, troca e vulnerabilidade se tornaram essenciais tanto na vida pessoal quanto no exercício artístico.
