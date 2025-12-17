Exportação do petróleo e navegação de navios petroleiros continuam normais, diz governo Maduro após bloqueio de Trump

Publicada em 17/12/2025 às 11h15
O governo Maduro afirmou nesta quarta-feira (17) que a exportação do petróleo e a navegação de navios petroleiros venezuelanos continuam normais, apesar de um "bloqueio total" imposto pelos Estados Unidos.
"As operações de exportação de petróleo bruto venezuelano e de seus derivados seguem em funcionamento, apesar da tentativa de bloqueio ilegal e ilegítimo, por meio de esquemas seguros e garantias plenas", afirmou a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodrigues.
A fala ocorre um dia após o presidente dos EUA, Donald Trump, ter afirmado que a Venezuela está "completamente cercada" e que determinou um bloqueio total a petroleiros alvos de sanções que entram e saem do país. Em resposta, o regime Maduro repudiou o que chamou de "ameaça grotesca" vinda dos EUA.
O anúncio de Trump adicionou uma nova camada à escalada de tensões sem precedentes entre os dois países. A escalada conta com uma mobilização militar em grande escala dos EUA no Caribe, bombardeios a barcos no mar do Caribe e no Oceano Pacífico e a apreensão de um navio petroleiro venezuelano. (Leia mais abaixo)
"Os navios petroleiros vinculados às operações da PDVSA continuam navegando com pleno respaldo em termos de segurança, suporte técnico e garantias operacionais, no legítimo exercício dos direitos à livre navegação e ao livre comércio, amplamente reconhecidos e protegidos pelo Direito Internacional", afirmou a PDVSA, empresa estatal petroleira da Venezuela.
A PDVSA disse também que retomou as entregas de petróleo após se recuperar de um ataque cibernético que teria sofrido no início desta semana.
O governo Trump tem o petróleo como prioridade na investida contra a Venezuela, segundo o jornal americano "The New York Times". A imprensa americana afirmou nesta semana que a Casa Branca já considera apreender mais navios petroleiros venezuelanos.
