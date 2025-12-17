"TERRA DO CAFÉ"

Reconhecimento consolida Nova Brasilândia do Oeste como a Cidade do Café em solenidade com participação do deputado Cássio Gois

O deputado Cássio Gois é autor do Projeto de Lei nº 1169/25, aprovado pela Assembleia que declara oficialmente o Município de Nova Brasilândia como “Terra do Café”