Reconhecimento consolida Nova Brasilândia do Oeste como a Cidade do Café em solenidade com participação do deputado Cássio Gois

A 4ª edição da Solenidade de Premiação do “Melhor Café de Nova Brasilândia d’Oeste” foi realizada na noite desta segunda-feira (15), no CEDIV – Centro de Eventos Direito de Viver, reunindo autoridades estaduais e municipais, representantes do setor produtivo, cooperativas, empresários e produtores rurais inscritos no CONCAFÉ Estadual 2025, concurso que avalia a qualidade do café produzido em Rondônia.
O evento contou com a participação do deputado estadual Cássio Gois, autor do Projeto de Lei nº 1169/25, aprovado pela Assembleia Legislativa e sancionado pelo governador Coronel Marcos Rocha, que declara oficialmente o Município de Nova Brasilândia d’Oeste como “Terra do Café”, em reconhecimento à sua relevante contribuição para o desenvolvimento da cafeicultura no estado.
Durante a solenidade, foram anunciados os produtores premiados na etapa municipal do concurso, conforme as notas técnicas obtidas:
• 1º lugar – Ivonete Terezinha Nedel – 86,75 pontos
• 2º lugar – Ilson Luciano da Silva – 85,25 pontos
• 3º lugar – Maria Aparecida da Silva – 85,00 pontos
A produtora Ivonete Terezinha Nedel conquistou a maior pontuação e foi reconhecida como vencedora do “Melhor Café de Nova Brasilândia d’Oeste”, destacando-se pela excelência e qualidade do produto apresentado.
Em seu pronunciamento, o deputado Cássio Gois ressaltou o protagonismo do município na valorização da cadeia produtiva do café e o papel das políticas públicas no fortalecimento do setor:
“Nova Brasilândia d’Oeste é um exemplo para Rondônia ao realizar um concurso municipal estruturado e voltado à valorização do produtor rural. Esse reconhecimento como Terra do Café consolida um trabalho que envolve gestão pública, produtores e parceiros, e reflete a força de um município que hoje ultrapassa 7 mil hectares de café cultivados.”
O vereador Jotinha, parceiro do deputado, destacou a importância da atuação conjunta entre Legislativo e Executivo municipal para fortalecer a cafeicultura e gerar desenvolvimento econômico.
O prefeito Ginão agradeceu ao deputado Cássio Gois pelo atendimento à demanda do município e pela iniciativa legislativa que resultou no reconhecimento oficial:
“Esse título representa o sonho de toda a população e dos produtores rurais. Hoje, Nova Brasilândia d’Oeste tem sua identidade reconhecida em todo o estado como a Cidade do Café.”
A solenidade reafirmou o compromisso da deputado Cássio Gois com o fortalecimento do agronegócio, a valorização da produção rural e o desenvolvimento sustentável dos municípios rondonienses
