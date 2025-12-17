Com apoio de Cirone Deiró eventos esportivos valorizam atletas de diversos municípios

Publicada em 17/12/2025 às 10h25
As cidades de Cacoal, Espigão do Oeste e Vilhena foram palcos de vários eventos esportivos neste último final de semana (12,13 e 14), promovidos com o apoio do deputado estadual Cirone Deiró. O parlamentar viabilizou cerca de R$ 250 mil para a realização das competições, contemplando diversas modalidades. Segundo ele, o incentivo à prática esportiva é uma forma de contribuir com a melhoria da qualidade de vida e o bem-estar das pessoas.
O Estádio Aglair Tonelli, em Cacoal, recebeu centenas de atletas, durante o 1º Torneio Aberto Filhos de Rondônia X2. A competição contou com a participação de 98 equipes na categoria masculina, além de 30 duplas na feminina, na cobrança de pênaltis.
O atleta Cícero Dilcker, da equipe Viveiro Progresso, campeã do Torneio X2, classificou a realização do evento como altamente positiva. “Os organizadores estiveram 100 por cento presentes, o regulamento foi cumprido e os atletas receberam todo o suporte necessário”, disse. Ele destacou também a importância do apoio do parlamentar. “Sem o apoio do deputado Cirone, não teríamos tido essa maravilhosa competição”, afirmou.
Os bairros de Cacoal, Jardim Itália I, II e III, Morada Digna, Limoeiro, Josino Brito e Morada do Sol foram contemplados com o projeto Faça uma criança feliz. Em Espigão do Oeste foi realizada a II edição da Corrida Supera-se Run CentraNet, evento que contou com a participação do deputado Cirone. Na cidade de Vilhena aconteceu o projeto Conexão do bem e o Torneio de Voleibol e Futebol Society AVA.
Em visita aos locais de realização das competições, Cirone disse que se sentia feliz por ter viabilizado os recursos e fez o compromisso de continuar apoiando o esporte. “Sei das dificuldades enfrentadas nessa área, sou um admirador dos dirigentes e um defensor dos eventos esportivos, principalmente em Rondônia, onde a população tem poucas opções de entretenimento”, disse.
