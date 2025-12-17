SBT troca especial de Zezé por episódio inédito de “Chaves” após polêmica

Publicada em 17/12/2025 às 10h03
O SBT alterou sua programação de fim de ano e decidiu substituir o especial de Natal de Zezé Di Camargo por um episódio inédito do seriado “Chaves”, que nunca havia sido exibido na TV aberta. A atração vai ao ar nesta quarta-feira (17), logo após o “Programa do Ratinho”.
A mudança ocorreu depois que o próprio cantor solicitou à emissora que sua gravação natalina não fosse exibida. O pedido foi feito após a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no evento de lançamento do canal SBT News, realizado na última sexta-feira (12), o que gerou insatisfação por parte do sertanejo.
Em chamada divulgada pelo SBT, a emissora destacou o clima festivo da substituição. “Você pediu e o SBT atendeu. Quarta, após o ‘Ratinho’, a vila já está enfeitada. E o clima natalino está no ar. Um episódio nunca exibido na TV aberta, para te presentear neste Natal”, diz o anúncio.
As imagens promocionais mostram personagens clássicos do seriado mexicano — Chaves, Seu Madruga, Chiquinha, Dona Florinda e Quico — organizando a tradicional vila para a celebração natalina, apostando na nostalgia como alternativa à programação especial.
A decisão de retirar o especial “Natal é Amor” foi anunciada oficialmente ainda na segunda-feira (15), após a repercussão de um vídeo publicado por Zezé nas redes sociais. Na gravação, o cantor criticou mudanças de posicionamento dentro da emissora e mencionou as filhas de Silvio Santos, falecido em agosto de 2024, sem citar diretamente o presidente da República.
No vídeo, Zezé afirmou que não queria decepcionar parte do público e pediu que o especial não fosse ao ar. “A maneira que vocês pensam, para mim não condiz com grande parte do povo brasileiro. Se puderem fazer um favor para mim, tirem o meu especial de Natal do ar”, declarou na ocasião.
Em nota, o SBT confirmou a decisão. “Após avaliações internas, a cúpula do SBT decidiu por não exibir o Especial ‘Natal é Amor com Zezé Di Camargo’, programado para a próxima quarta-feira, às 23h”, informou a emissora.
Já nesta terça-feira (16), o cantor divulgou uma carta aberta se retratando do uso de termos considerados ofensivos. Segundo ele, a expressão utilizada foi empregada de forma figurada e acabou sendo mal interpretada. Zezé pediu desculpas às mulheres da família Abravanel e ao público pelo desconforto causado.
Vocês pediram então tá aí!! Amanhã tem episódio inédito na tv aberta do Brasil de Chaves Especial de Natal!!! Esperamos vocês, será logo após o @sbtprogramadoratinho 😜😉✨#Sbt #ElChavo #Chaves #Chavo pic.twitter.com/6dzF8LE3m0 — Jefferson Candido (@JeffersonCandid) December 17, 2025
