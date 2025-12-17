Publicada em 17/12/2025 às 10h08
O governo de Rondônia consolidou, em 2025, um ciclo de modernização institucional, com avanços estruturais, tecnológicos e operacionais que reforçam a eficiência investigativa da Polícia Civil do Estado de Rondônia (PCRO) e o compromisso com a segurança da população.
A Instituição reestruturou o Conselho Superior de Polícia (Consupol), adequando a composição das turmas às novas legislações estaduais que criaram o Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (DECCO), o Departamento de Inteligência Policial (DIP), o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e o Departamento de Perícia Oficial (DPO). A medida fortalece a atuação especializada e garante respostas mais ágeis às demandas da sociedade.
PROMOÇÃO DA ORDEM
Ao longo de 2025, a Polícia Civil registrou resultados expressivos em operações de combate ao tráfico de drogas, homicídios, corrupção, crimes ambientais e organizações criminosas, reafirmando seu papel essencial na proteção da vida e na promoção da ordem pública. O estado de Rondônia também alcançou o segundo lugar no ranking nacional de esclarecimento de homicídios, resultado que reflete o empenho das equipes especializadas e o fortalecimento contínuo das investigações.
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos realizados em 2025 evidenciaram a modernização da gestão e a valorização do efetivo da Polícia Civil, com foco na ampliação de resultados e na eficiência administrativa. “O governo tem trabalhado para garantir uma segurança pública cada vez mais estruturada, moderna e próxima da população, fortalecendo a promoção da justiça e a proteção à vida”, ressaltou.
CAPACITAÇÃO E TECNOLOGIA
Entre as iniciativas de destaque, a equipe de Tecnologia da Informação da Polícia Civil participou, em janeiro, de um treinamento intensivo em metodologias ágeis, promovido pela Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação (Setic). A capacitação aprimorou o gerenciamento de projetos, otimizando processos internos e a qualidade dos serviços prestados à população.
Os participantes aprenderam práticas colaborativas, priorização de tarefas e metodologias de trabalho em ciclos, resultando em maior agilidade e integração entre as áreas da instituição. A ação reforça o compromisso do governo de Rondônia em promover inovação e eficiência na gestão pública.
CONCURSO PÚBLICO
Outra medida importante foi a prorrogação do concurso público da Polícia Civil, oficializada em julho de 2025, por meio do Decreto nº 30.464, que estende a validade do certame até julho de 2028. A decisão garante novas convocações de candidatos aprovados e reforça o quadro efetivo da instituição.
Prorrogação do concurso público da Polícia Civil, estende a validade do certame até julho de 2028
O concurso, lançado em 2022, foi um dos maiores da história da segurança pública rondoniense, com vagas para delegado, agente, escrivão, médico-legista, datiloscopista e técnico de necropsia. Desde então, mais de 300 novos servidores foram convocados para integrar a corporação.
O delegado-geral da Polícia Civil de Rondônia, Jeremias Mendes de Souza, destacou que a ampliação da validade do concurso representa eficiência e planejamento estratégico. “A prorrogação permite que o estado mantenha um banco de aprovados ativo, garantindo agilidade na reposição de pessoal e economia de recursos públicos. Essa medida também demonstra o compromisso com a valorização da instituição e o fortalecimento contínuo da estrutura da Polícia Civil.”
Com planejamento, integração e uso de novas tecnologias, a instituição encerra o ano consolidando avanços e reafirmando o compromisso com a excelência nos serviços prestados à sociedade rondoniense.
