Avanços na área de saúde de Porto Velho tornaram o serviço mais humanizado e acessível à população

Uma verdadeira revolução no sistema de saúde, tornando-o mais acessível, humanizado e com o retorno de serviços que estavam paralisados e causavam sérios prejuízos à população. Foi assim que começou a gestão Léo Moraes na Prefeitura de Porto Velho.
A implantação do Hospital Municipal em parceria com a Universidade Federal de Rondônia (Unir) é uma das principais conquistas. A Prefeitura já anunciou a compra do Hospital das Clínicas para essa finalidade. Com 150 leitos, a unidade que deverá ser inaugurada no segundo semestre de 2026, servirá para atendimento à população e espaço de ensino e pesquisa aos estudantes da área de saúde.
Depois de 13 longos anos de espera, depredações e duas reformas, a Prefeitura inaugurou a Unidade de Saúde da Família (USF) Três Marias, localizada no bairro que tem o mesmo nome. Com investimento de R$ 2.989,697,88 oriundos da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), a estrutura conta com 50 profissionais para atender cerca de 16 mil usuários.
“Estamos cumprindo o planejamento estratégico da gestão do prefeito Léo Moraes, cujo objetivo é acabar com os gargalos nas unidades, reduzir filas, ampliar e facilitar os atendimentos, garantindo direitos e dignidade às pessoas que mais precisam das políticas de saúde pública”, afirmou o titular da Semusa, Jaime Gazola.
A Policlínica Dr. Rafael Vaz e Silva, conforme o secretário, também recebeu melhorias em sua estrutura, com a reforma e ampliação do 1º bloco de especialidades. Com isso, ampliou sua capacidade e passou a contar com outras especialidades médicas na atenção primária.
Já a Unidade de Saúde da Família (USF) Hamilton Gondim recebeu climatização e a Unidade de Saúde Vila Teotônio ganhou reforma completa do telhado, forro, rede elétrica, pintura e novas centrais de ar-condicionado. Também foi concluída a reforma e retomado o atendimento na Unidade Manoel Amorim de Matos, na zona Sul.
Para agilizar ainda mais os atendimentos, o município firmou parceria com o Hospital Albert Einstein, por meio da telemedicina. A demanda era tanta que de janeiro a agosto foram realizadas 1.412 consultas.
Outro destaque foi a assinatura do contrato de R$ 30 milhões para a construção da nova Policlínica Municipal na zona Leste; retomada das consultas oftalmológicas no Centro de Especialidades Médicas (CEM) e inauguração da nova sala de odontologia com raio-x no distrito de Jaci-Paraná.
NA PALMA DA MÃO
Em parceria com a Superintendência Municipal de Tecnologia da Informação (SMTI), a Semusa lançou o aplicativo Meu Exame On para a população ter acesso ao resultado do exame pelo celular ou computador. A plataforma já atingiu 260 mil resultados emitidos e vai gerar R$ 27 milhões de economia ao município em 4 anos.
OUTROS AVANÇOS
Com o intuito de fortalecer os atendimentos de saúde nas comunidades ribeirinhas, foram entregues três voadeiras para os distritos do baixo Madeira e uma ambulancha para o distrito de Nazaré e localidades do entorno. Outra entrega beneficiou os Agentes Comunitários de Saúde, que receberam 349 tabletes.
O município ainda triplicou o atendimento em cardiologia no Centro de Especialidades Médicas, elevando de 60 para 180 vagas semanais. Com isso, reduziu a fila de espera em 40%; implantou o Corujão da Saúde com mais de mil atendimentos em 20 dias, inicialmente nas unidades Osvaldo Piana, Hamilton Gondim, em seguida transferido para a Manoel Amorim de Matos.
Parceria com o Hospital Santa Marcelina possibilitou ao município realizar cirurgias de hérnia, vesícula e histerectomia, entre outras. Outra conquista importante foi o retorno do serviço de raio-x na UPA Leste, paralisado desde novembro de 2024. A situação foi resolvida com apenas 20 dias de gestão e mais de 2 mil exames foram realizados, entre vários outros benefícios de extrema importância para a população.
