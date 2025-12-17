Homem é baleado após sair da igreja na zona Sul de Porto Velho

Publicada em 17/12/2025 às 09h15
Na noite desta terça-feira (16), um homem de 49 anos foi vítima de uma tentativa de latrocínio na região da Rua Tefé, bairro Aeroclube, zona Sul da capital de Rondônia. A identidade da vítima não foi revelada.
De acordo com informações apuradas pelo site Hora1Rondonia, o homem havia acabado de sair da igreja e chegava em casa acompanhado da esposa quando foi surpreendido por dois criminosos encapuzados que saíram de um matagal. Um deles, armado, anunciou o assalto.
A vítima reagiu e entrou em luta corporal com o assaltante, tentando tomar a arma. Durante a ação, acabou sendo atingida por um disparo no tórax. Após o crime, os suspeitos fugiram sem levar nada.
O homem foi socorrido e encaminhado ao Hospital João Paulo II, em Porto Velho. A Polícia Civil já iniciou as investigações para identificar e capturar os responsáveis pelo ataque.
