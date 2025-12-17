Só Sílvia Crisitna e Scheid confirmaram postulação ao Senado; grupo de Confúcio perde poder no MDB; e aéreas continuam maltratando o rondoniense

Publicada em 17/12/2025 às 09h36
NOS MUTIRÕES DA SESAU, UM SÓ HOSPITAL FEZ MAIS DE MIL CIRURGIAS ORTOPÉDICAS EM CERCA DE UM MÊS
Há mutirões e mutirões. Há os que podem causar riscos, como os previstos de cirurgias oftalmológicas, feitas por equipes que vêm de fora e que eventualmente são realizadas em locais inapropriados. Em 2022, este tipo de programa causou danos oftalmológicos definitivos em 40 pessoas. De outro lado, há o mutirão realizado pelo governo do Estado, em parceria com hospitais privados, para a realização de milhares de cirurgias ortopédicas. A diferença é gritante: todas ocorreram com grande sucesso.
Num caso específico, o do Hospital Central, um dos participantes do grande programa pela saúde pública estadual, foram realizadas mais de mil cirurgias em pouco mais de um mês, numa parceria com organização de São Paulo e do Governo rondoniense. O dr. Viriato Moura, diretor do Central, mesmo com uma trajetória de longos anos de experiência, exercendo a Medicina e comandando um hospital, viveu emoções diferentes, ao relatar sua alegria ao ver pacientes, alguns que esperavam longo tempo pela cirurgia, chorando, agradecidos, não só pelo resultado positivo, mas também pelo tratamento que receberam quando internados.
As enormes filas para cirurgias ortopédicas caiu significativamente, graças à esta parceria vitoriosa. O governo não tem condições, nem estrutura, leitos ou profissionais suficientes para realizar todos os procedimentos necessários, ainda mais quando se trata de cirurgias ortopédicas, algumas delas muito complexas. E é aí que entra uma parceria que dá certo: contratados pelo Governo, hospitais privados, a custos muito abaixo do mercado e sempre com a tabela do SUS, obviamente com alguns benefícios, realizam, em tempo recorde, as operações cirúrgicas que o Estado poderia demorar até anos para conseguir realizar.
Em Rondônia, esta parceria público/privada tem dado certo não só na Capital, como em cidades do interior. Em Vilhena, por exemplo, mesmo enfrentando o que chama de “várias máfias”, o prefeito Delegado Flori conseguiu tornar toda a saúde público/privada. No final das contas, tais iniciativas (sempre com o apoio dos órgãos de controle e rigorosamente acompanhadas) ajudam a melhorar a vida de milhares de pessoas que, em situações normais, teriam que esperar longo tempo para resolver seus problemas de saúde.
O secretário de saúde do Estado, Coronel Jefferson Rocha, comemorou os resultados. Os mutirões promovidos por sua secretaria têm tudo resultados altamente positivos, inclusive os de cirurgias oftalmológicas, daí feitas por profissionais com larga experiência e em hospitais devidamente aparelhados, para dar segurança aos pacientes. “Cumprimos a determinação do governador Marcos Rocha para reduzir drasticamente as filas de cirurgias”, confirma Jefferson. Os resultados não poderiam ter sido melhores.
MINISTRO DA SAÚDE E PREFEITO LÉO MORAES OFICIALIZAM A COMPRA DO HOSPITAL MUNICIPAL E UNIVERSITÁRIO
O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve em Rondônia nesta terça-feira. Sua principal missão foi assinar, ao lado do prefeito Léo Moraes e outras autoridades, o contrato de compra do Hospital das Clínicas, que a partir de meados do ano que vem será o novo Hospital Municipal e Universitário da Capital, numa parceria com a Unir, o governo federal e com a Ebserh, a empresa oficial da União que será responsável por toda a estrutura de funcionamento da nova casa de saúde. O prédio foi comprado por 39 milhões de reais, unicamente com dinheiro dos cofres municipais. Ao contrário de informações iniciais, emenda do senador Confúcio Moura, de 37 milhões, será utilizada posteriormente, na manutenção do Hospital.
O ministro, também na Capital, lançou um organismo ligado à Fiocruz, com a função de ser um Centro de Clima e Saúde, iniciativa adotada pelo governo Lula, dentro da ideologia de um Plano Setorial de Adaptação às Mudanças Climáticas, tema caro à atual administração petista do país. Por fim, Padilha foi para Ji-Paraná, entregar mais uma Carreta da Saúde da Mulher. O programa tem como foco central a prevenção e o diagnóstico do câncer de mama e de colo de útero. A iniciativa faz parte do projeto “Agora Tem Especialistas”, do governo federal, que amplia a capacidade de atendimento do SUS para reduzir o tempo de espera por consultas, exames e cirurgias.
Num vídeo divulgado pelas redes sociais, antes da solenidade de assinatura da compra do Hospital, Léo Moraes esclareceu algumas questões acerca da compra, do funcionamento e do futuro daquele que será o primeiro hospital municipal e universitário da história de Rondônia. Reiterou que a compra foi feita apenas com dinheiro da Prefeitura e que o atendimento será 100 por cento pelo SUS. A previsão é de que o atendimento ao público comece já no segundo semestre do ano que vem.
CORRIDA PELO SENADO TEM APENAS DUAS CANDIDATURAS CERTAS. TODOS OS DEMAIS AINDA NÃO OFICIALIZARAM A INTENÇÃO
Se a eleição para o Senado fosse hoje, as duas vagas em disputa seriam de Marcos Rocha e Sílvia Cristina. No principal cenário da pesquisa Big Data/Real Time, que tem tido crédito em todo o país, pelos acertos de suas previsões, o governador teria 24 por cento dos votos contra 21 por cento da deputada federal do PP. A surpresa é o bolsonarista Bruno Scheid, de Ji-Paraná, que aparece em terceiro, com 16 pontos, à frente de nomes poderosos como o senador e ex-governador Confúcio Moura (tem 14 pontos) e o ex-senador Acir Gurgacz, com apenas 4 por cento. Outra surpresa é o deputado Delegado Camargo, com 9 por cento das intenções de votos.
Caso seja candidato ao Senado, o deputado federal Fernando Máximo estaria na frente, tecnicamente empatado com Marcos Rocha e três pontos à frente de Sílvia Cristina e Marcos Rogério, caso ele também optasse pelo Senado. Em todos os cenários, o governador Marcos Rocha está sempre em primeiro ou em segundo, empatado tecnicamente com o primeiro. Ele terá até 4 de abril para definir se realmente concorre ou se decidirá permanecer no mandato até 31 de dezembro.
A verdade é que há ainda muitas indefinições. Com certeza mesmo, só se tem as candidaturas de Sílvia Cristina e Bruno Scheid, entre o grupo que tem chances reais. Rocha e Máximo ainda não bateram o martelo. Confúcio também não, embora prefira a reeleição ao Governo. Acir Gurgacz ainda não se lançou oficialmente. E Marcos Rogério deve anunciar esta semana que será candidato ao Governo e não à reeleição. Portanto, há muita água ainda a rolar embaixo desta ponte.
SURPRESA NO MDB DE PORTO VELHO: CHAPA DE OPOSIÇÃO VENCE O GRUPO DE EMEDEBISTAS ANTIGOS POR LARGA VANTAGEM
Deu zebra no MDB? Quem esperava que uma chapa liderada pelo emedebista histórico e dirigente do partido há anos fosse derrotado por 50 votos entre 399, no diretório municipal do partido? Pois foi o que aconteceu nesta segunda-feira, quando foi eleita a nova composição do diretório. Pimentel e Neirival Pedraça, outro membro antigo do partido, foram derrotados por um que pode ser chamado de recém-chegado: Luciano Valério. Ele chegou ao partido pelas mãos da juíza aposentada Euma Tourinho, segundo fontes internas.
Luciano venceu o pleito com 194 votos, liderando a chapa registrada como “Novos Autênticos do MDB”, enquanto a liderada por Pimentel (MDB Forte outra vez) obteve 50 a menos: 144. Foi uma grande surpresa, porque antes da disputa não se ouvia, nos bastidores do partido, que o grupo que comanda o Diretório Municipal pudesse ser derrotado. Pelo contrário, a vitória do grupo mais antigo era tida como certa.
A curiosidade é que Pimentel sempre teve apoio do principal nome do partido em Rondônia, o senador Confúcio Moura. Acontece que partidários de Confúcio também se uniram à chapa comandada por Luciano. Pelo menos quatro pessoas, consideradas familiares do senador, faziam parte da chapa vencedora. Ou seja, dos dois lados os apoiadores de Confúcio se digladiavam, mas ele iria ganhar qualquer que fosse o grupo vencedor.
O próximo passo será o da escolha da Executiva do partido, que, ao menos em teoria, deve ficar com Luciano e seu grupo. Pelo estatuto, o grupo da chapa “Novos Autênticos do MDB” ficará com 17 das 31 cadeiras, enquanto a turma de Pimentel e Pedraça terá 14 assentos. Agora, os dois grupos terão que promover um acordo político, para se chegar ao consenso de quem vai dirigir a Executiva que, afinal, é quem manda e decide pelo partido. O resultado deve sair ainda esta semana.
QUE NÃO SE CAIA EM CONVERSA FIADA! CONTINUAMOS SENDO EXPLORADOS E MALTRATADOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS
Você, em seu juízo perfeito, pagaria uma passagem aérea de 7 mil reais para voar de Porto Velho a Boa Vista, capital de Roraima, ou menos de 3 mil reais (preços especiais) para viajar do Rio de Janeiro até Nova York, nos Estados Unidos? Saindo de Porto Velho, contudo, o preço do trecho da capital rondoniense a Brasília e ao Rio pode custar até três vezes mais do que o trecho entre a maior cidade americana. Os preços abusivos das tarifas aéreas para quem sai de Rondônia continuam cada vez mais elevados. Na semana passada, ao pesquisar os valores, um porto-velhense descobriu que uma passagem daqui a Manaus, por exemplo, pode custar até 8 mil reais. Só de ida.
Apesar de discursos efusivos e mentirosos, como a balela de que há passagens aéreas por 200 reais (tem um prêmio quem encontrar um só rondoniense que saiu do aeroporto Jorge Teixeira e teve este benefício!), a vida real é que os abusos continuam, não só nos preços, como nos atrasos de voos e nos cancelamentos de última hora. Como na maioria dos casos, as decisões judiciais passaram a defender as empresas e não as vítimas, o número de ações contra elas caiu muito. Diminuiu a corrida ao Judiciário, mas não o mau atendimento e o desrespeito ao consumidor.
A estrutura do nosso aeroporto melhorou, sim, mas, da porta das aeronaves para dentro, zero avanços. Mesmo os voos saindo superlotados de Porto Velho, continuamos sendo tratados como párias, com o aval nítido e seguro da Anac, que nada faz para nos proteger. Que não se caia na lábia de que as coisas estão melhorando. É fake. Elas estão é bem piores, no desrespeito aos passageiros e no assalto aos seus bolsos.
LAERTE GOMES CONSEGUE 24 MILHÕES DE REAIS PARA HOSPITAL QUE LUTA CONTRA O CÂNCER ADQUIRIR EQUIPAMENTOS DE ÚLTIMA GERAÇÃO
Foi uma das maiores doações individuais já registradas, vindas da Assembleia Legislativa. O deputado Laerte Gomes confirmou o empenho de uma emenda de sua autoria, no valor de 24 milhões de reais, para apoio ao Hospital do Amor, aquele que cuida de milhares de pacientes com vários tipos de câncer e que salva muitas vidas todos os anos. O dinheiro será aplicado na aquisição de equipamentos de alta tecnologia e em robótica, com foco na modernização e ampliação do atendimento e tratamento oncológico em Rondônia.
Laerte Gomes lembrou que o recurso já está assegurado e terá impacto direto na qualidade do atendimento oferecido pelo hospital. “Estamos tratando de investimentos em tecnologia de ponta, de robótica aplicada à saúde pública. Isso vai representar mais precisão nos tratamentos, mais dignidade aos pacientes e, mais que tudo, vai significar muito mais vidas salvas.” A liberação da emenda foi confirmada durante visita do diretor do Hospital do Amor, Henrique Prata, e do secretário estadual de saúde, Coronel Jefferson Rocha, ao deputado, em Ji-Paraná.
O deputado mais votado na última eleição para o Parlamento de Rondônia afirmou que a liberação dos 24 milhões só foi possível graças ao trabalho conjunto com o Governo de Rondônia e o apoio pessoal do governador Marcos Rocha. “Quando Executivo e Legislativo caminham juntos, quem ganha é a população”, afirmou Laerte Gomes.
Tanto Henrique Prata quanto o secretário Jefferson Rocha comemoraram a liberação do dinheiro que vai servir para melhorar ainda mais os serviços hospitalares e a guerra diuturna contra o câncer.
MILHARES DE CRIANÇAS A PARTIR DOS QUATRO ANOS PARTICIPARAM DAS 1.852 PALESTRAS PROMOVIDAS PELO DETRAN
Foram nada menos do que 1.852 palestras ao longo de 2025, envolvendo 34 escolas e milhares de estudantes. Foram estes os números apresentados pelo Detran de Rondônia, em relação a atividades educativas sobre o trânsito, reforçando nas crianças a formação de comportamentos seguros no trânsito a partir dos quatro anos de idade, segundo a direção do órgão.
As ações desenvolvidas pela Escola Pública de Trânsito (EPT) tiveram o objetivo de fortalecer a educação para o trânsito desde a infância, estimulando atenção, responsabilidade e compreensão das normas que fazem parte do dia a dia.
“A iniciativa integra as políticas do governo de Rondônia, voltadas à prevenção e redução de acidentes, alinhadas ao trabalho permanente do Detran Rondônia”, destacou o diretor-geral do órgão, Sandro Rocha. Ele sublinhou o resultado e o impacto das ações. “Chegamos às escolas de diversas regiões do Estado, levando educação e reforçando nosso compromisso com a segurança viária. Essas quase 2 mil palestras demonstram a dedicação da equipe e o alcance desse trabalho.”
A programação contou com a participação dos mascotes do Detran-RO, Vidinha, Ligadinho e demais personagens, que apresentaram conteúdos de forma divertida e adaptada às diferentes idades. Por meio de brincadeiras, encenações e orientações práticas, as apresentações reforçaram regras essenciais para pedestres e ciclistas, além de abordarem atitudes seguras no ambiente viário.
O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou a relevância da educação como estratégia de transformação social. “Investir nas crianças é investir no futuro. A educação para o trânsito contribui para salvar vidas e formar cidadãos mais conscientes, e isso reflete diretamente na segurança viária em nosso Estado.”
EYDER SE DESTACA NA AUDIÊNCIA DO CONFRONTO E PELA HOMENAGEM AO CHEFE DA CASA CIVIL ELIAS REZENDE
Entre os destaques na Assembleia Legislativa nos últimos dias, o deputado Eyder Brasil marcou seu nome. Primeiro, na audiência pública envolvendo o deputado Camargo contra o comandante da PM, coronel Braguin, vereadores e sindicalistas. Marcada pela tensão, o encontro não foi ainda mais explosivo graças à intermediação de Eyder Brasil, que conseguiu manter os confrontos dentro dos limites aceitáveis e, por isso, recebeu muitos elogios.
A segunda parte foi mais festiva. Foi Eyder o autor da proposta, aprovada pelos deputados, de entregar ao secretário-chefe da Casa Civil, Elias Rezende, o título honorífico de Honra ao Mérito, por seu trabalho realizado à frente do órgão governamental responsável pelas relações políticas com o Parlamento e os demais poderes.
No evento, Elias fez agradecimento especial ao deputado Eyder e à Casa, destacando a alegria em receber a honraria. “Recebo esta medalha não como ponto final, mas como combustível para seguir trabalhando ainda mais por Rondônia”, discursou o homenageado. Elias fez questão de agradecer a confiança do governador Marcos Rocha e afirmou que tem “a missão de fazer o que precisa ser feito”.
Elias encerrou afirmando que “quem escolhe a vida pública não escolhe conforto; escolhe responsabilidade”.
MAIS DE 24 MILHÕES INVESTIDOS: MOSQUINI ENTREGA 650 IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA PRODUTORES RONDONIENSES
Se colocados um atrás do outro, os cerca de 650 implementos agrícolas entregues nesta semana em Rondônia poderiam cobrir um bom trecho de estrada. No total, eles superam os 24 milhões de reais. São tratores, grades, carretas agrícolas, roçadeiras, ensiladeiras e outros implementos essenciais para o dia a dia da produção rural, que estão chegando ou chegarão nos próximos dias a diferentes municípios de Rondônia.
Autor das emendas que representaram todo este investimento para beneficiar a produção rural, o deputado federal Lúcio Mosquini realiza as entregas dos equipamentos a associações rurais, produtores familiares e pequenos agricultores.
Mosquini encaminha os benefícios que, segundo ele, “impactam diretamente na produção, reduzem custos e aumentam a capacidade de trabalho no campo. Em muitos municípios, trata-se da maior entrega de implementos já realizada de uma só vez, fruto de articulação, planejamento e atenção às demandas locais”.
A maratona de entregas tem passado por várias cidades, sempre com a participação de prefeitos, vereadores, secretários de agricultura, lideranças locais e representantes de associações, fortalecendo a união de esforços em favor do agro rondoniense.
Segundo Mosquini, investir em implementos é investir na base da economia rondoniense. “Rondônia cresce a partir do campo. Quando o produtor tem estrutura, ele produz mais, gera renda, movimenta o comércio e fortalece o município. Nosso mandato é municipalista, trabalha em parceria com as prefeituras e transforma recursos em resultados concretos para a população”, destacou.
PERGUNTINHA
Você também teve um acesso de riso ao assistir a um vídeo de petistas e esquerdistas em Manaus berrando “sem anestesia”, sem saber o que estavam dizendo, porque imaginavam estar usando palavras de ordem para criticar a anistia proposta por seus adversários do centro e da direita?
