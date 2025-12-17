ATUAÇÃO

Mosquini e Alex Testoni inauguram uma das maiores iluminações urbanas ao longo da BR-364 em Rondônia

A obra foi viabilizada por meio de um aporte de aproximadamente R$ 6 milhões em emendas parlamentares, destinadas por Mosquini a pedido do prefeito, com o objetivo de garantir mais segurança, mobilidade e valorização urbana