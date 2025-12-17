Mosquini e Alex Testoni inauguram uma das maiores iluminações urbanas ao longo da BR-364 em Rondônia

Publicada em 17/12/2025 às 09h35
O deputado federal Lúcio Mosquini, em parceria com o prefeito Alex Testoni, inaugurou a nova e moderna iluminação urbana ao longo da BR-364, no perímetro do município de Ouro Preto do Oeste.
A obra foi viabilizada por meio de um aporte de aproximadamente R$ 6 milhões em emendas parlamentares, destinadas por Mosquini a pedido do prefeito, com o objetivo de garantir mais segurança, mobilidade e valorização urbana.
A iluminação contempla o trecho que inicia no trevo que liga a Linha 81 e segue até as proximidades do Morro Chico Mendes, totalizando quase 10 quilômetros de extensão, consolidando-se como uma das maiores iluminações urbanas contínuas ao longo da BR-364 em Rondônia.
Com tecnologia moderna em LED, o novo sistema transformou completamente o visual da entrada da cidade. Quem passa por Ouro Preto do Oeste já percebe o impacto positivo: uma rodovia mais iluminada, segura e com um aspecto urbano moderno e acolhedor.
Segundo o deputado federal Lúcio Mosquini, o investimento vai além da infraestrutura:
“Essa iluminação é a cara de Ouro Preto do Oeste. Representa cuidado com as pessoas, valorização da cidade e mais segurança para quem trafega diariamente pela BR-364.”
O prefeito Alex Testoni destacou a importância da parceria e afirmou que a obra marca um novo momento para o município, reforçando o compromisso com o desenvolvimento urbano e a qualidade de vida da população.
A inauguração foi marcada por uma grande solenidade, com expressiva presença da comunidade, lideranças políticas e autoridades locais. O ponto alto do evento foi o ato simbólico de acendimento das luzes, celebrado como uma verdadeira festa para a população.
A nova iluminação representa um avanço significativo para Ouro Preto do Oeste, unindo infraestrutura, segurança viária e valorização urbana.
