Sílvia Cristina destaca os quatro anos do Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer em Ji-Paraná

A deputada federal Sílvia Cristina destacou no plenário da Câmara dos Deputados, os quatro anos de funcionamento do Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer, em Ji-Paraná. A celebração ocorreu na semana passada e a unidade já soma mais de 214 mil pessoas atendidas.
O Centro é fruto da parceria do mandato da parlamentar com a fundação Pio XII, presidida pelo Henrique Prata, que fez questão de prestigiar a comemoração dos quatro anos da instituição.
“São quatro anos de amor! São quatro anos salvando vidas, oferecendo a prevenção e o diagnóstico, permitindo que as pessoas possam ter o acesso ao tratamento mais rápido e com isso aumentando as chances de cura. Para curar o câncer, todos sabem que quanto antes diagnosticar, maiores são as chances”, disse a deputada em seu pronunciamento.
Sílvia Cristina lembrou que sua luta contra o câncer se iniciou há 18 anos. “Desde que tive câncer e perdi uma mama, que me dediquei nessa causa, primeiro como voluntária – que atuo até hoje -, depois como parlamentar, destinando recurso e sempre buscando fortalecer a prevenção e o tratamento”.
Ela agradeceu aos profissionais e aos parceiros que tornaram esse sonho possível e fez uma alusão especial ao Henrique Prata. “Ele acreditou em mim, muito antes de eu ter mandato. O Henrique Prata e eu temos um encontro de almas e o nosso trabalho em parceria tem gerado muita coisa boa”.
Sílvia Cristina já destinou mais de R$ 55 milhões em emendas, recurso que garantiu a construção, compra de equipamentos e garante também a manutenção e o funcionamento da unidade. O Centro conta com aparelho de ressonância magnética de última geração, tomografia de alta precisão e uma estrutura completa para cuidar das pessoas.
Serviços
O Centro oferece prevenção em especialidades como câncer de pele, com consulta dermatológica, crioterapia, pequenas cirurgias e biópsia.
Também está disponível o exame de mamografia, ultrassom de mama, biópsia guiada por ultrassom, biópsia guiada por mamografia, pequenas cirurgias de mama (exérese) e consulta com mastologista.
Há também a oferta de exames de colo do útero, com o Papanicolau (preventivo), colposcopia, biópsia e CAF. Para prevenir o câncer de pulmão, realiza campanha de triagem e detecção precoce de câncer de pulmão em tabagistas.
Na prevenção ao câncer de boca, há a avaliação clínica e biópsia. Outra ferramenta importante é a Carreta do Amor, onde a deputada investiu R$ 3,2 milhões para levar os serviços de prevenção e diagnóstico aos municípios.
Homenagem
Na solenidade, também foi oficializado que o Centro de Prevenção e Diagnóstico de Câncer passa a ser chamado de Centro Marleth Mackert Toneto Souza Silva, em razão do seu legado de solidariedade e amor. Marleth Mackert lutou 18 anos contra o câncer, sem perder seu alto astral e a fé em Jesus e Nossa Senhora Aparecida.
