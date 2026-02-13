Vilhena investirá R$ 2,5 milhões em defensas metálicas para aumentar segurança em avenidas

Publicada em 13/02/2026 às 14h38
A Prefeitura de Vilhena, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), anunciou um investimento de R$ 2,5 milhões para a instalação de defensas metálicas, conhecidas como guard-rails, em duas das principais vias do município. Ao todo, serão implantados 5 quilômetros de proteção ao longo das avenidas Brigadeiro Eduardo Gomes e Jô Sato.
As estruturas serão posicionadas especificamente nos trechos onde as avenidas margeiam galerias de escoamento de águas pluviais abertas. Segundo a Semtran, a iniciativa foca na redução de riscos de acidentes graves, oferecendo maior segurança viária para motoristas e motociclistas que trafegam por essas regiões.
De acordo com informações da secretaria, o projeto básico da obra já foi concluído e encontra-se atualmente na fase de planilhamento de custos. O processo de licitação para a escolha da empresa responsável pela execução do serviço já foi aberto.
O secretário municipal de Trânsito, Rogério Dias, demonstrou otimismo quanto ao cronograma das benfeitorias. Segundo o gestor, a expectativa é que a instalação dos equipamentos comece ainda no primeiro semestre deste ano.
