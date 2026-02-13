Prêmio Educador Transformador acontece em Ariquemes

Publicada em 13/02/2026 às 15h38
O Sebrae em Rondônia realizou nessa quinta-feira (12), no município de Ariquemes, o Prêmio do Programa Educador Transformador. A premiação que é uma parceria entre Sebrae Nacional, Bett Brasil e Instituto Significar, tem como objetivo fortalecer o reconhecimento de iniciativas na área da educação que contribuem para transformação do aprendizado e do desenvolvimento para uma educação mais inovadores e inclusiva.
“Hoje é um momento muito especial para o Sebrae Rondônia e para o Programa Educação que Transforma. Estamos aqui Ariquemes para premiar os finalistas estaduais do Prêmio Educador Transformador. Esse prêmio é um reconhecimento a iniciativa dos professores, dos gestores escolares, secretários, equipe técnica pedagógica que elaboram projetos para facilitar a aprendizagem dos alunos em sala de aula, então é um momento muito importante pra gente de reconhecer esses profissionais da educação, que fazem uma educação “fora da caixa”, que pensam de fato em uma transformação, na transformação que o estado de Rondônia precisa, na transformação que o Brasil precisa”, disse Rita de Cássia, coordenadora do Programa Educação que Transforma em Rondônia.
Carlos Eduardo Sakagami, diretor técnico do Sebrae em Rondônia afirma que foi um dia especial para a educação no estado. “Estamos encerrando a etapa estadual do Prêmio Educador Transformador. Uma parceria do Sebrae Nacional, Bett Brasil e do Instituto Significare,. Essa etapa estadual acontece no Brasil inteiro, onde em um segundo momento teremos a etapa nacional. Em Rondônia, estamos realizando em Ariquemes, onde temos diversos projetos apresentados por professores, coordenadores e diretores. Nessa etapa é importante destacar que, nos identificamos, valorizamos e reconhecemos a iniciativa dos educadores que apresentam o projeto e fazem a diferença na educação de Rondônia”, afirmou Carlos.
“Hoje estamos nesse evento de fundamental importância para a educação do estado de Rondônia e do Brasil. O Sebrae é um grande parceiro da educação no estado, vem trazendo esse concurso para os professores, escolas que se inscreveram e isso é de fundamental importância para enaltecer os nossos educadores. O município de Ariquemes está recebendo esse evento que tem como parceiro o Sebrae que vêm se destacando tanto no setor de empreendedorismo como na educação. Nos somos sabedores que sem a educação apropriada nos não temos grandes investidores e grandes empreendedores”, André Rossetto, vice prefeito de Ariquemes.
