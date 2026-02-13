Wagner Moura é incluído entre os 50 mais influentes dos EUA pelo Washington Post

Publicada em 13/02/2026 às 15h45
O ator Wagner Moura foi incluído pelo jornal The Washington Post na lista Post Next 50, que reúne personalidades apontadas como influentes na sociedade norte-americana. A seleção destaca nomes que, segundo o veículo, estão remodelando a forma como o país pensa, trabalha, se conecta e cria, além de ajudar a definir as narrativas de 2026 em áreas como política, cultura e tecnologia.
Ao apresentar Moura, a publicação relaciona sua trajetória artística e posicionamento público. “Para o ator de O Agente Secreto, a história tumultuada do Brasil é pessoal”, descreve o texto. O jornal cita uma cena do filme dirigido por Kleber Mendonça Filho, na qual o protagonista participa do carnaval enquanto enfrenta o colapso de seu mundo particular.
A reportagem também relembra que o artista se apaixonou pela esposa, a fotógrafa Sandra Delgado, durante o carnaval brasileiro. O casal vive atualmente em Los Angeles com os três filhos, após a mudança para os Estados Unidos em 2017, período em que Moura passou a investir com mais intensidade na carreira internacional depois do sucesso na série Narcos.
O Washington Post ressalta ainda o engajamento político do ator. Segundo o texto, Moura, que obteve cidadania americana durante o governo Biden e se declara “um americano orgulhoso”, não evita posicionamentos públicos. Ele já classificou a guerra em Gaza como “genocídio” e criticou o que chamou de “racismo” nas ações do ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA).
“Acredito que a imigração faz parte da base deste país. Mas, independentemente da sua posição política… Você não pode tratar seres humanos dessa maneira”, afirmou o ator ao jornal.
De acordo com o veículo, a Post Next 50 busca identificar nomes que ainda estão construindo o futuro, e não apenas aqueles que já consolidaram carreiras. Moura divide espaço na lista com personalidades como a física Tammy Ma, o prefeito de Nova York Zohran Mamdani, o estilista da NFL Kyle Smith, o piloto Oscar Piastri e o grupo musical Katseye.
