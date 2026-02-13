Alex Redano assegura R$ 500 mil para construção de subestação de energia no Hospital Municipal de Ariquemes

Publicada em 13/02/2026 às 13h50
Deputado Alex Redano durante visita técnica ao Hospital Municipal de Ariquemes, ao lado da secretária municipal de Saúde, Lorena Fiorenzani (Foto: Mateus Andrade)
O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) garantiu a destinação de R$ 500 mil para a construção de uma subestação de energia elétrica no Hospital Municipal de Ariquemes (HMA). O anúncio foi feito durante visita técnica à unidade, realizada ao lado da secretária municipal de Saúde, Lorena Fiorenzani.
A implantação da subestação é uma demanda antiga do hospital. Atualmente, a unidade enfrenta constantes quedas de energia, o que compromete o pleno funcionamento de equipamentos essenciais e gera transtornos no atendimento à população.
Durante a visita, o deputado destacou a importância do investimento para fortalecer a estrutura da saúde pública no município.
“Estamos assegurando esse recurso porque sabemos da necessidade urgente do Hospital Municipal. As quedas de energia são um problema antigo e não podemos permitir que isso continue prejudicando os atendimentos. Saúde é prioridade, e nosso compromisso é garantir estrutura, segurança e dignidade para quem precisa do serviço público”, afirmou Alex Redano.
Com a nova subestação, a expectativa é que a capacidade de realização de exames de tomografia dobre, oferecendo mais eficiência, segurança e qualidade no atendimento não apenas para Ariquemes, mas para toda a população do Vale do Jamari.
A secretária de Saúde, Lorena Fiorenzani, agradeceu o apoio do parlamentar e ressaltou que o recurso chega em um momento decisivo.
“Esse é um problema antigo do hospital, que agora começa a ser resolvido. A subestação vai garantir estabilidade no fornecimento de energia, ampliar nossa capacidade de exames e dar mais segurança aos pacientes e profissionais. Agradecemos ao deputado Alex Redano por mais esse investimento na saúde de Ariquemes”, destacou.
Lorena informou ainda que o projeto da subestação já está concluído e, neste momento, aguarda apenas o parecer da concessionária de energia para que o município possa abrir o processo de licitação e dar início à obra.
Nos últimos meses, o deputado Alex Redano já destinou mais de R$ 10 milhões exclusivamente para a área da saúde, reforçando seu compromisso com o fortalecimento da rede pública e a melhoria do atendimento à população de Ariquemes e região.
