Publicada em 13/02/2026 às 15h10
Trump diz que Ucrânia "tem que ceder" para dar fim à guerra; Macron defende aumentar pressão contra Rússia
Declarações opostas foram dadas pelos presidentes dos Estados Unidos e da França nesta sexta-feira (13), praticamente ao mesmo tempo, e mostram o conflito crescente de interesses entre Washington e a Europa.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira (13) que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, "tem que ceder" se quiser um acordo de paz com a Rússia que dê fim à guerra no país.
Trump, que desde o começo de seu mandato vem tentando negociar um cessar-fogo entre os dois países, afirmou a repórteres na porta da Casa Branca:
"A Rússia quer fechar um acordo, e Zelensky vai ter que se mexer. Senão, ele vai perder uma grande oportunidade. Ele precisa agir".
