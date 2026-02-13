Laerte Gomes faz super entrega de implementos agrícolas para fortalecer produção rural em Costa Marques

Publicada em 13/02/2026 às 14h00
Produtores, autoridades e lideranças locais participaram do ato de entrega dos equipamentos agrícola (Foto: Assessoria parlamentar)
O último final de semana foi de grandes conquistas para o município de Costa Marques. O deputado Laerte Gomes (PSD) cumpriu importante agenda de trabalho, com destaque para a super entrega de implementos agrícolas à ASPROBEL, um investimento que representa mais dignidade, agilidade no campo e fortalecimento da agricultura familiar.
Todos os equipamentos foram adquiridos por meio de recurso destinado pelo parlamentar, em atendimento às demandas dos vereadores parceiros do mandato e presentes no evento, sendo eles, Professora Silene, Lú e Igor, além do Jorge da Emater e dos ex-prefeitos Dinho e Jacqueline, sempre com o objetivo de impulsionar quem produz e garantir mais desenvolvimento para as famílias rurais.
Trator e plantadeira adquiridos com recurso destinado pelo parlamentar vão ampliar a produtividade e garantir mais eficiência no campo (Foto: Assessoria parlamentar)
O evento também contou com a presença do prefeito de Costa Marques, Dr. Fabiomar e com o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, acompanhado da sua esposa, Joliane Fúria, do presidente da Asprobel, Rubinho, além de muitos associados e produtores agrícolas.
Deputado Laerte Gomes e produtores rurais durante a entrega de implementos agrícolas (Foto: Assessoria parlamentar)
Foram entregues um trator agrícola, uma grade niveladora, uma plantadeira, 110 carretinhas de moto para atender a bacia leiteira, 40 roçadeiras, 40 pulverizadores costais e 3.840 mudas frutíferas. Um verdadeiro pacote de incentivo que fortalece a produção, amplia a renda de pequenos produtores e feirantes e contribui diretamente para o progresso do município.
Durante a entrega, o deputado agradeceu ao governador do Estado, coronel Marcos Rocha, pela liberação do recurso e pela parceria constante, além de reconhecer o apoio das lideranças locais, fundamentais para que as demandas chegassem até o seu gabinete e se transformassem em benefícios concretos para a população.
Reforma da APAE também marcou agenda no município
Ainda em Costa Marques, o deputado participou da inauguração da reforma da APAE, um momento especial ao lado de autoridades e lideranças que acreditam em mais dignidade, respeito e oportunidades para todas as pessoas. A instituição, considerada muito especial pelo parlamentar, agora conta com um espaço reformado, mais acolhedor e preparado para cuidar com amor de quem mais precisa.
Produtores, autoridades e lideranças locais participam do ato de inauguração da APAE de Costa Marques
Também estiveram presentes o prefeito de Cacoal, Adailton Fúria, sua esposa Joliane Fúria, além de lideranças locais que apoiam a causa.
“Como apaeano de coração, seguimos firmes no compromisso de trabalhar por políticas que garantam inclusão, cuidado e um futuro mais justo para todos”, destacou o deputado.
A agenda em Costa Marques reafirma o compromisso do mandato com o fortalecimento do setor produtivo, a inclusão social e o desenvolvimento dos municípios de Rondônia.
