Prefeitura supera meta do Programa Bolsa Família na Atenção Primária à Saúde

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), alcançou um resultado expressivo na área da Atenção Primária à Saúde ao superar a meta pactuada na 2ª Vigência de 2025 do Núcleo de Apoio e Pesagem do Programa Bolsa Família.
Com a meta estabelecida em 85%, o município atingiu 90,46%, demonstrando a eficiência das ações desenvolvidas pela rede municipal de saúde e o compromisso da gestão com a promoção da equidade e da qualidade do cuidado ofertado à população.
O desempenho reflete a organização dos processos de trabalho na Atenção Primária, a integração entre as equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF) e a atuação qualificada no território, especialmente junto às famílias em situação de maior vulnerabilidade social.
O acompanhamento das condicionalidades de saúde do Programa Bolsa Família, que inclui pesagem, avaliação nutricional, atualização do calendário vacinal e acompanhamento do pré-natal, é uma ferramenta estratégica para garantir direitos e fortalecer a política pública de proteção social. As ações contribuem diretamente para a prevenção de agravos, o monitoramento do crescimento e desenvolvimento infantil e a segurança das gestantes.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o resultado é fruto do empenho técnico das equipes da Atenção Básica, da atuação contínua dos Agentes Comunitários de Saúde e da articulação intersetorial entre as áreas da saúde e da assistência social, fortalecendo a Atenção Primária como ordenadora do cuidado.
A superação da meta na 2ª Vigência de 2025 evidencia que a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Semusa, segue avançando com planejamento, responsabilidade e foco na melhoria contínua dos serviços de saúde.
O reconhecimento é estendido a todos os profissionais envolvidos, enfermeiros, técnicos, médicos, agentes comunitários de saúde e equipes administrativas, que, com dedicação e compromisso, transformam indicadores em cuidado efetivo à população.
A gestão municipal reafirma o compromisso de qualificar cada vez mais a Atenção Básica, garantindo acesso, equidade e resolutividade para quem mais precisa.
