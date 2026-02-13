Secretário de gabinete do governo do Reino Unido renuncia e aprofunda crise da gestão Keir Starmer após caso Epstein

Publicada em 13/02/2026 às 15h20
O mais alto funcionário do governo britânico, o secretário de gabinete Chris Wormald, anunciou sua renúncia ao posto nesta quinta-feira (12), aprofundando a crise que o governo do primeiro-ministro Keir Starmer enfrenta desde as últimas revelações do caso Jeffrey Epstein.
Em um comunicado, Wormald disse que concordou com o primeiro-ministro Keir Starmer em renunciar ao cargo, tornando-se o terceiro membro de sua equipe a deixar o posto em poucos dias.
A crise se acentuou com a aparição de um dos nomes mais poderosos nomes do Partido Trabalhista, Peter Mandelson, aparecer em fotos e em extratos bancários nos arquivos de Epstein. Mandelson havia sido nomeado embaixador do Reino Unido nos EUA no início do governo Starmer.
"Sou muito grato a Sir Chris por sua longa e distinta carreira no serviço público, que abrange mais de 35 anos, e pelo apoio que me deu ao longo do último ano", disse Starmer em um comunicado nesta quinta, sobre Wormald.
"Concordei com sua renúncia ao cargo de Secretário do Gabinete hoje", acrescentou.
O chefe de gabinete de Starmer, Morgan McSweeney, já havia caído no domingo (8), por ser considerado o responsável por indicar Mandelson à embaixada em Washington.
Entenda a crise
➡️ Starmer vem sofrendo uma onda de pressões externas e internas para que ele deixe o cargo após ligações entre Jeffrey Epstein e o ex-embaixador do Reino Unido em Washington Peter Mandelson virem à tona.
O premiê foi quem nomeou Mandelson, pivô do escândalo do caso Epstein no Reino Unido — documentos revelaram que ele recebeu dinheiro do empresário, condenado por comandar rede de tráfico sexual e abuso de menores.
Na terça (10) Starmer declarou que não renunciaria ao posto de premiê.
"Jamais abandonarei o mandato que me foi confiado para mudar este país", disse a jornalistas nesta terça. "Jamais abandonarei o povo pelo qual tenho a responsabilidade de lutar, e jamais abandonarei o país que amo."
➡️ Arquivos publicados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos indicam que Mandelson recebeu dinheiro de Jeffrey Epstein e vazou documentos sigilosos do governo britânico. A polícia britânica abriu uma investigação criminal para apurar o caso.
A baixa popularidade de Starmer – na casa dos 18% – já trazia fragilidade para o governo. O caso Epstein e o erro na escolha de Mandelson, abalaram ainda mais a credibilidade do primeiro-ministro. O partido dele, o Trabalhista, está dividido: uma ala pede renúncia, outra demonstra apoio total. Essa queda de braço interna pode ser o início da ruptura do governo britânico.
Comentários
