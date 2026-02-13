Avião com 55 pessoas faz pouso de emergência e vai parar no mar

Publicada em 13/02/2026 às 15h22
Um avião de passageiros da companhia somali Starsky Aviation fez um pouso de emergência na manhã desta terça-feira (10), nas proximidades do Aeroporto Internacional Aden Adde, em Mogadíscio, após apresentar uma falha técnica logo depois da decolagem. As 55 pessoas a bordo sobreviveram.
Segundo a Autoridade de Aviação Civil da Somália (CAA), a aeronave, um Fokker 50, comunicou o problema à torre de controle cerca de 15 minutos após deixar o aeroporto e solicitou retorno imediato. Durante a tentativa de aterrissagem, o avião não conseguiu parar na pista, ultrapassou o asfalto e acabou em uma área de águas rasas próxima à costa.
O diretor da CAA, Ahmed Macalin Hassan, afirmou que ainda não está claro qual foi a falha técnica que provocou o incidente. Uma investigação foi aberta para apurar as causas.
A Starsky Aviation elogiou a atuação do piloto. Em declaração à BBC, o porta-voz da empresa destacou que a “rapidez de raciocínio” foi “crucial” para garantir a segurança dos 50 passageiros e cinco tripulantes. “Elogiamos a forma como ele lidou com a situação”, afirmou.
Imagens divulgadas nas redes sociais mostram o avião parado na praia, cercado por água, enquanto passageiros deixam a aeronave e se afastam da área.
A missão da União Africana na Somália informou, em publicação no Facebook, que tropas da ONU e da própria União Africana foram mobilizadas rapidamente para apoiar o resgate. O ministro dos Transportes do país também esteve no local.
