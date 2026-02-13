TRT-14 incentiva participação no webinário do CNJ sobre Memória da Escravidão e da Liberdade

Publicada em 13/02/2026 às 15h25
O Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (RO/AC) convida magistradas, magistrados, servidoras e servidores a participarem do webinário “O olhar para o futuro: reflexões e recomendações do Grupo de Trabalho Memória da Escravidão e da Liberdade”. O evento será promovido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) no dia 19 de fevereiro de 2026 (quinta-feira), às 15h, com transmissão ao vivo pelo Canal do CNJ no YouTube.
O evento marcará a apresentação das conclusões do Relatório Final do GT Memória da Escravidão e da Liberdade, documento que reúne estudos, análises e recomendações voltadas ao fortalecimento da preservação da memória histórica no âmbito do Poder Judiciário.
O TRT-14 reforça a importância do engajamento de magistradas, magistrados e equipes técnicas das áreas relacionadas, estimulando a ampla divulgação e a participação no evento. “Valorizar a memória é também fortalecer a Justiça e reafirmar o compromisso com um futuro mais justo e inclusivo para todas as pessoas", destacou o presidente do Tribunal, Ilson Alves Pequeno Junior.
O relatório já disponível para consulta pública pode ser acessado aqui.
