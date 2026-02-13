Banda do Vai Quem Quer é atração do Carnaval, Porto Velho tem a terceira maior frota de veículos da Região Norte, PRF e PM amplificam fiscalização

Publicada em 13/02/2026 às 14h10
Banda – A maior festa popular do Brasil, o Carnaval também é comemorado em grande estilo em Rondônia. Destaque para o desfile da Banda do Vai Quem Quer (BVQQ), criada há 46 anos pelo saudoso Manoel (Manelão) Mendonça, que continua sendo muito bem conduzida pela filha, Siça Andrade, que ocorrerá no sábado (14), com concentração na Praça das Três Caixas D´Água a partir das 15h e início do desfile às 17h. A expectativa de participação popular é de cerca de 200 mil pessoas nas principais ruas e avenidas no centro de Porto Velho. A BVQQ é o maior bloco carnavalesco do Norte do País. O abadá, este ano na cor roxa, homenagem e apoio aos trabalhos realizados no combate à violência contra a mulher, ainda pode ser adquirido nas lojas dos supermercados Nova Era, ou na sede da BVQQ, na Avenida Joaquim Nabuco, 2368, área central de Porto Velho ao preço de R$ 100.
Veículos – A frota de veículos na Região Norte é liderada por Manaus com 1.007.228 veículos, seguida de Belém 592.409, Porto Velho 344.796, Palmas 264.939, Boa Vista 262.264, Rio Branco 233.068, Macapá 215.772. Em Rondônia, depois de Porto Velho, temos Ji-Paraná 117.476, Ariquemes 95.132, Cacoal 88.807 e Vilhena 88.698, entre as 17 da Região Norte, incluindo as capitais. Ji-Paraná tem cerca de 96 mil eleitores, que estava em condições de voto em 2024. O município tem mais veículos (117.476) que eleitores. O mesmo ocorre em Porto Velho, onde 362.248 eleitores estavam aptos a votar em 2024 e a frota é pouco acima de 344 mil veículos. A fonte das informações é o Denatran e os dados referentes ao mês de dezembro de 2025.
Carnaval – A Polícia Rodoviária Federal (PRF) inicia hoje (13) a Operação Carnaval 2026, intensificando a fiscalização das infrações a motoristas que misturam álcool e direção e são responsáveis pelos acidentes mais letais nas estradas federais, além de excesso de velocidade e ultrapassagens proibidas. O trabalho será realizado em todos os Estados. Em 2025 a PRF realizou mais de 3,5 milhões de testes de alcoolemia e mais de 7,9 mil motoristas foram autuados por apresentar efeitos de álcool e 43 mil foram notificados por recusar o teste de etilômetro com média de 51 flagrantes por dia somente nas estradas federais. A exemplo da PRF, a Polícia Militar (PM) de Rondônia também estará com ações extras e fiscalização ostensiva-preventiva na Capital e no Interior com a finalidade de não só inibir a prática da violência e da criminalidade, mas também dar maior segurança no trânsito.
Álcool – O consumo de álcool (cerveja, chope, bebidas etílicas) aumentam de forma intensa durante o período carnavalesco, o que favorece a ocorrências policiais, sejam no trânsito ou locais de maior concentração de foliões. Além de a agressividade, que o álcool proporciona, quando consumido em excesso, a irresponsabilidade de dirigir alcoolizado coloca em risco o trânsito seguro, pois o álcool estimula os abusos e favorece a acidentes. As iniciativas da PRF e demais polícias (Militar, Civil) em intensificar as ações no período carnavalesco são fundamentais para assegurar às pessoas, que realmente querem brincar no carnaval estejam mais bem protegidas. A frase “se bebeu, não dirija” deve ser uma condição “sine qua non” a quem pretenda brincar o carnaval durante o período do Rei Momo, que será encerrado na Quarta-feira de Cinzas (18).
Políticos – Este ano teremos eleições gerais (presidente da República, governadores e respectivos vices; duas das três vagas ao Senado de cada Estado e Distrito Federal; Câmara Federal e Assembleias Legislativas. É importante que neste período de carnaval os políticos com mandatos (governadores, senadores, deputados federal e estadual) evitem exposições exageradas, que podem formalizar a prática de crimes eleitorais. Participar de eventos como exposições-feiras, que ocorrerem em vários municípios de Rondônia, onde os políticos estão presentes de forma efetiva, inclusive com liberação de recursos financeiros, através das emendas parlamentares, é comum, mas devem evitar discursos e distribuição de matérias em órgãos de comunicação e redes sociais como “deputado entrega veículo”, deputado libera emenda para entidade”, ou ações semelhantes. Ele poderá ficar inelegível e até perder o mandato, por isso o mais prudente e marcar presença, mas evitar falar em público, antes das convenções (20 de julho a 5 de agosto), para escola dos candidatos às eleições deste ano. Caracteriza-se a prática de crime eleitoral como abuso de poder econômico, propaganda eleitoral antecipada. Prudência e caldo de galinha não fazem mal a ninguém...
Respigo
A Assembleia Legislativa retornará às atividades normais somente na quinta-feira (19). Os trabalhos nos gabinetes dos deputados e área administrativa encerram hoje (13) e serão retomados somente quinta-feira (19), após a Quarta-feira de Cinzas (18) +++ Os deputados retomam aos trabalhos legislativos no dia 23 (segunda-feira). As sessões ordinárias iniciam na terça-feira, a partir das 15h +++ Assunto muito discutido nos bastidores da política nos últimos dias. A provável filiação do deputado estadual Marcelo Cruz (PRTB-PVH) ao Avante, que tem como presidente regional o ex-deputado estadual Jair Monte +++ O PRTB já perdeu o seu presidente regional, vereador de Porto Velho, pastor Evanildo Ferreira, que pediu desfiliação esta semana. Ele é pai de Marcelo Cruz e deverá formar parceria com o filho nas eleições de outubro concorrendo a deputado federal e Cruz à reeleição +++ O objetivo de Jair Monte de eleger três deputados estaduais vai ganhando forma. Marcelo foi presidente da Assembleia Legislativa (Ale), o e 7º mais bem votado (18.798 votos) em 2022. A expectativa é que terá votação acima de 20 mil para este ano e, não será meta impossível, o Avante ocupar três cadeiras a partir de 2027 na Ale-RO.
