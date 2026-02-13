ACÓRDÃO

TCU mantém auditoria sobre Plano Safra e “Moratória da Soja”; Rondônia é citado entre os estados impactados

Acórdão 308/2026 informa ao Congresso que a fiscalização segue no TC 017.747/2025-2, determina anexação de novos elementos apresentados pela CNA e nega pedidos de amicus curiae e sustentação oral no processo TC 021.995/2024-9