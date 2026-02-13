Atuação técnica da Caerd garante segurança da rede de distribuição de água em Machadinho do Oeste

Publicada em 13/02/2026 às 14h47
O governo de Rondônia, por meio da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia (Caerd), adotou de forma imediata as providências técnicas necessárias diante de um incidente externo que afetou pontualmente a rede de distribuição de água responsável pelo abastecimento dos bairros Porto Feliz I, II e Primavera, em Machadinho d’Oeste. O episódio envolveu a infiltração de óleo diesel na rede de abastecimento, decorrente da ruptura de uma tubulação subterrânea localizada em frente a uma oficina mecânica.
Embora a ocorrência não tenha tido origem nas instalações operadas pela Caerd, a Diretoria Técnica e Operacional (DTO), por meio da Gerência de Machadinho d’Oeste, assim que tomou conhecimento da situação, adotou medidas preventivas para resguardar a saúde da população e a qualidade da água, incluindo o isolamento imediato da área afetada e a suspensão temporária do abastecimento, exclusivamente para fins de segurança e execução dos procedimentos técnicos de descontaminação. Os trabalhos de desinfecção da rede foi acompanhada pela equipe do Batalhão da Polícia Ambiental (BPA).
CONTROLE RIGOROSO
A química da Gerência Regional de Ji-Paraná, Joelma da Silva Ferreira, foi a profissional foi responsável por orientar e acompanhar todas as etapas do processo de limpeza e descontaminação da rede, garantindo o uso de produtos específicos, seguros e adequados para eliminar qualquer resquício de cheiro ou sabor de combustível da água. “Adotamos um conjunto de procedimentos seguros e reconhecidos tecnicamente para eliminar qualquer resquício de contaminação na rede. Utilizamos produtos apropriados para sistemas de abastecimento, realizamos a desinfecção completa com cloração e promovemos a lavagem contínua da tubulação, garantindo que a água voltasse a apresentar qualidade, segurança e condições adequadas para o consumo da população”, explicou.
As ações contaram ainda com o apoio de funcionários da Coordenadoria Estratégia Operações Norte (Ceon) de Porto Velho, juntamente à equipe local da Companhia, sob a coordenação do gerente Mário Alves, que conduziu os trabalhos no município. “As equipes estiveram de casa em casa orientando os moradores, e a comunicação da Companhia também elaborou um informativo sobre o ocorrido, que foi veiculado nos meios de comunicação de Machadinho d’Oeste para orientar as famílias. Além disso, garantimos o abastecimento com caminhão-pipa para que ninguém ficasse sem água durante os trabalhos”, ressaltou.
Processo de limpeza e descontaminação da rede
Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação demonstra o compromisso do governo do estado com a proteção da saúde da população e a segurança dos serviços essenciais.
Raimunda Vasconcelos, moradora do bairro Porto Feliz I, reconheceu a importância do trabalho realizado. “A equipe da Caerd veio até nossa casa, explicou tudo e orientou a esvaziar a caixa d’água. Durante esse período, o caminhão-pipa atendeu a gente sempre que precisou”, disse.
O mecânico Adailton Ferreira, morador do bairro Primavera, destacou que “fomos bem informados e acompanhados em todo momento. Recebemos orientações sobre os procedimentos pela rádio, pelos grupos de moradores e pelas redes sociais. Mesmo com o abastecimento suspenso, não ficamos sem água, porque o caminhão-pipa passou várias vezes”, relatou.
A coordenadora da Ceon, Liliam Lucena, destacou que as ações desenvolvidas pela Companhia foram além das atividades operacionais previstas, incluindo atendimentos específicos solicitados pela comunidade. “Em algumas situações, mediante solicitação dos moradores, as equipes também executaram a limpeza das caixas d’água, como ação complementar às atividades realizadas, visando a preservação da qualidade da água armazenada e a segurança sanitária das residências.”
O diretor técnico e operacional, Tiago Fernandes, esclareceu que “todos os procedimentos aplicados seguiram critérios técnicos rigorosos e apresentaram resultados positivos. A rede foi completamente descontaminada, a qualidade da água restabelecida e o sistema voltou a operar com total segurança. Mantemos o monitoramento contínuo e seguimos à disposição da população e dos órgãos de controle, afirmou o diretor.
REFATURAMENTO
A Caerd realizou, em caráter excepcional, o refaturamento das contas de água do mês de janeiro de 2026, para os moradores dos bairros afetados, com base na taxa mínima de consumo. A medida busca corrigir valores e assegurar que nenhum cliente seja prejudicado, de forma automática, sem a necessidade de solicitação por parte dos usuários. “Os clientes que ainda não efetuaram o pagamento já receberão a fatura com o valor ajustado, e aqueles que pagaram terão a diferença compensada como desconto na próxima conta. O refaturamento segue critérios técnicos e administrativos, garantindo equilíbrio e transparência no processo”, informou o presidente da Caerd, Cleverson Brancalhão.
Comentários
Seja o primeiro a comentar!