Sancionada a lei que garante reajuste salarial para Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias

Publicada em 13/02/2026 às 14h27
O prefeito Jeverson Lima sancionou, nesta terça-feira (10), a Lei nº 4.292/fevereiro/2026, que garante o reajuste do piso salarial dos servidores que atuam como Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) no município.
O projeto, encaminhado pelo Executivo Municipal à Câmara de Vereadores, foi aprovado por unanimidade.
Com a atualização, o piso passa a ser de R$ 3.242,00. De acordo com o prefeito, o pagamento com o novo valor será realizado no final de fevereiro, já contemplando os valores retroativos ao mês de janeiro. “Essa é mais uma ação que reforça o compromisso da nossa gestão com os profissionais que atuam na linha de frente da saúde pública”, disse.
O prefeito também agradeceu aos vereadores pela celeridade na tramitação, discussão e votação da matéria, considerada de interesse coletivo e estratégica para o fortalecimento dos serviços de saúde no município.
